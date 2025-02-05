Demet Akalın'ın Kızı Hira'ya 11. Yaş Gününde Sürpriz Yapan Afra Saraçoğlu X Halkının Diline Düştü
Demet Akalın'ın Kızı Hira'ya 11. Yaş Gününde Sürpriz Yapan Afra Saraçoğlu X Halkının Diline Düştü
Demet Akalın'ın kızı Hira geçtiğimiz gün 11. yaş gününü kutladı. Okan Kurt ve Akalın kızlarına doğum günü partisi düzenledi. Hira'nın doğum gününe katılarak sürpriz yapan isim ise Afra Saraçoğlu oldu! Saraçoğlu'nun partiden paylaşılan kareleri X halkından nasibini aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2012 senesinde dünyaevine girdiği Okan Kurt ile evliliklerinden iki yıl sonra kızları Hira'yı kucaklarına alan Demet Akalın'ı özel hayatıyla konuşmaya pek de alışık değiliz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın gündeme resmen oturmuş, ardından ilişkilerine ikinci şansı vererek yeniden bir araya gelmişti.
Demet Akalın'ın biricik kızı Hira Kurt da gözler önünde büyüdü tabii! Kaşla gözün arasında 11 yaşına basan Hira'nın doğum gününü annesi yaptığı paylaşımla kutladı.
Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira için düzenlediği doğum günü partisine Afra Saraçoğlu da katıldı!
Akalın, Afra Saraçoğlu’nun Hira’ya sürpriz yaparak doğum gününe katıldığını paylaştı. Demet Akalın, paylaşımında "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın