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Demet Akalın'ın Kızı Hira'ya 11. Yaş Gününde Sürpriz Yapan Afra Saraçoğlu X Halkının Diline Düştü

Demet Akalın'ın Kızı Hira'ya 11. Yaş Gününde Sürpriz Yapan Afra Saraçoğlu X Halkının Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2025 - 10:31

Demet Akalın'ın kızı Hira geçtiğimiz gün 11. yaş gününü kutladı. Okan Kurt ve Akalın kızlarına doğum günü partisi düzenledi. Hira'nın doğum gününe katılarak sürpriz yapan isim ise Afra Saraçoğlu oldu! Saraçoğlu'nun partiden paylaşılan kareleri X halkından nasibini aldı!

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2012 senesinde dünyaevine girdiği Okan Kurt ile evliliklerinden iki yıl sonra kızları Hira'yı kucaklarına alan Demet Akalın'ı özel hayatıyla konuşmaya pek de alışık değiliz.

2012 senesinde dünyaevine girdiği Okan Kurt ile evliliklerinden iki yıl sonra kızları Hira'yı kucaklarına alan Demet Akalın'ı özel hayatıyla konuşmaya pek de alışık değiliz.

2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın gündeme resmen oturmuş, ardından ilişkilerine ikinci şansı vererek yeniden bir araya gelmişti.

2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın gündeme resmen oturmuş, ardından ilişkilerine ikinci şansı vererek yeniden bir araya gelmişti.

Demet Akalın'ın biricik kızı Hira Kurt da gözler önünde büyüdü tabii! Kaşla gözün arasında 11 yaşına basan Hira'nın doğum gününü annesi yaptığı paylaşımla kutladı.

Demet Akalın'ın biricik kızı Hira Kurt da gözler önünde büyüdü tabii! Kaşla gözün arasında 11 yaşına basan Hira'nın doğum gününü annesi yaptığı paylaşımla kutladı.

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira için düzenlediği doğum günü partisine Afra Saraçoğlu da katıldı!

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira için düzenlediği doğum günü partisine Afra Saraçoğlu da katıldı!

Akalın, Afra Saraçoğlu’nun Hira’ya sürpriz yaparak doğum gününe katıldığını paylaştı. Demet Akalın, paylaşımında "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol" ifadelerini kullandı.

Akalın, Afra Saraçoğlu’nun Hira’ya sürpriz yaparak doğum gününe katıldığını paylaştı. Demet Akalın, paylaşımında "Güzel Afra'nın büyük sürprizi... Çok mutlu ettin, sağ ol, var ol" ifadelerini kullandı.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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