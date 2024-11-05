5 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Kasım Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Kasım Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Beyoğlu’dan sokak ortasında genç kadını taciz eden iki şüphelinin görüntüleri tepki çekmişti. Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında serbest kaldıktan sonra yeniden yakalanan iki şüpheli hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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ABD’de bugün 244 milyon seçmen sandık başına gidecek ve yeni ABD başkanını seçmek için oy kullanacak. Türkiye saati ile 14.00’te başlayan oy verme işleminde ilk sandık sonuçları ise 6 Kasım Çarşamba saat 02.00’de belli olacak. İki aday arasında yakın geçmesi beklenen seçimde yeni ABD başkanı ilk sandık sonuçlarıyla birlikte belli olabilir. Ancak sürecin uzaması hatta haftalar sürmesi bile mümkün.
Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ‘Ekonominin genel istikrarını bozmayacak' şekilde en yüksek ücretin belirleneceğini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı konuşmasında tutuklu bulunan terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söyledi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise sürecin artık uzamaması gerektiğini ifade ederek “Gerekirse Öcalan için kısmı seçim yapılsın ve milletvekili olarak Meclis’e gelsin” dedi.
Yeşilçam yıldızı İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada istenen ceza belli oldu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söyledi. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, MHP ile AK Parti arasında fikir ayrılığı olduğunu iddia etti. Tayyar’ın iddiasına göre, MHP, atanan kayyumlara destek vermezken, AK Parti de Öcalan’ın Meclis’e gelmesine sıcak bakmıyor.
ABD’de başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ederken, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump oyunu Florida’da kullandı. Trump, seçim sonuçlarının bu akşam açıklanmasını beklediğini söyledi ve “Çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullanacak ve yeni ABD Başkanını seçecek. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın yarıştığı seçimler tüm dünyada da ilgi ile takip ediliyor. Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, katıldığı Cüneyt Özdemir’in programında hangi adayın kazanmasının Türkiye için daha iyi olacağını açıkladı.
Ekvator Ginesi'nde Ulusal Mali Soruşturma Dairesi Başkanı Baltasar Ebang Engonga'nın 400'den fazla cinsel içerikli kasedi basına sızdırıldı. Üst düzey yöneticilerin eşleriyle birlikte olduğu iddia edilen üst düzey devlet memurunun o görüntüleri dünya gündemine oturdu.
Kağıthane Belediye Meclisi’nin toplantısında kayyum atamaları, CHP ve DEM Partili üyeler tarafından protesto edildi. AK Parti ve MHP’li üyelerin tepki gösterdiği protesto sırasında yaşanan arbedede 2 üye yaralandı. MHP’li bir meclis üyesinin, “Öcalan Meclis’e gelecek, Türk’ün gücünü görecek” diye slogan attığı da kameralara yansıdı.
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Bağcılar 100. Yıl Mahallesinde yaşanan olayda, iki hırsız ev sahipleri içerideyken eve girmek istedi. Ev sahibi kadının, kapıdaki gölgeyi fark etmesiyle olaya müdahale etmesi an meselesi oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a “Gel Meclis’te örgütü feshettiğini açıkla” çağrısını bugün yine yeniledi. Eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli’ye destek verdi ve çağrıyı “Türkiye için bir fırsattır” olarak yorumladı.
Sonuçları büyük bir merakla beklenen ABD genel seçimlerinin açıklanmasına saatler kaldı. Kamal Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı bu seçimlerin ardından neler olacağı da gündemin asıl merak konusu. Ortalık kızışmışken başkan adayı Donald Trump, kendi Twitter (X) hesabından "Yerinizden ayrılmayın" çağrısında bulundu. Trump'ın "seçim" çağrısı hepimize bir yerlerden tanıdık geldi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevinden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Kayyum kararına tepki gösteren vatandaşlar, polis müdahalesi ile gözaltına alınmıştı. Batman’da yaşanan gözaltı görüntüleri ve işkence iddiaları tepki çekerken, Batman Valiliği polisler hakkında idari soruşturma açıldığını duyurdu.
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