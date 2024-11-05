Batman’da Kayyum Protestoları: Polisler Hakkında Soruşturma Açıldığı Duyuruldu

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevinden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Kayyum kararına tepki gösteren vatandaşlar, polis müdahalesi ile gözaltına alınmıştı. Batman’da yaşanan gözaltı görüntüleri ve işkence iddiaları tepki çekerken, Batman Valiliği polisler hakkında idari soruşturma açıldığını duyurdu.