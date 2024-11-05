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Batman’da Kayyum Protestoları: Polisler Hakkında Soruşturma Açıldığı Duyuruldu

Batman’da Kayyum Protestoları: Polisler Hakkında Soruşturma Açıldığı Duyuruldu

Batman
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.11.2024 - 00:30

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevinden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Kayyum kararına tepki gösteren vatandaşlar, polis müdahalesi ile gözaltına alınmıştı. Batman’da yaşanan gözaltı görüntüleri ve işkence iddiaları tepki çekerken, Batman Valiliği polisler hakkında idari soruşturma açıldığını duyurdu.

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DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınarak yerine kayyum atanması sonrasında Batman’da vatadaşlar sokağa çıkmış ve protestolarda bulunmuştu.

DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınarak yerine kayyum atanması sonrasında Batman’da vatadaşlar sokağa çıkmış ve protestolarda bulunmuştu.

Bazı kişiler tarafından polis barikatları zorlanarak taş atılması sonrasında yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Bazı kişiler tarafından polis barikatları zorlanarak taş atılması sonrasında yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Protestolardan görüntüler 👇

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Bir vatandaş, polisler tarafından işkence gördüğünü iddia etmişti.

Bir vatandaş, polisler tarafından işkence gördüğünü iddia etmişti.
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Batman Valiliği, dün yaşanan olaylar ve tepki çeken gözaltına görüntüleri sonrasında polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Batman Valiliği, dün yaşanan olaylar ve tepki çeken gözaltına görüntüleri sonrasında polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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