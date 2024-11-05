Batman’da Kayyum Protestoları: Polisler Hakkında Soruşturma Açıldığı Duyuruldu
Batman’da Kayyum Protestoları: Polisler Hakkında Soruşturma Açıldığı Duyuruldu
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevinden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. Kayyum kararına tepki gösteren vatandaşlar, polis müdahalesi ile gözaltına alınmıştı. Batman’da yaşanan gözaltı görüntüleri ve işkence iddiaları tepki çekerken, Batman Valiliği polisler hakkında idari soruşturma açıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alınarak yerine kayyum atanması sonrasında Batman’da vatadaşlar sokağa çıkmış ve protestolarda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı kişiler tarafından polis barikatları zorlanarak taş atılması sonrasında yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
Protestolardan görüntüler 👇
👇
Bir vatandaş, polisler tarafından işkence gördüğünü iddia etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Batman Valiliği, dün yaşanan olaylar ve tepki çeken gözaltına görüntüleri sonrasında polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın