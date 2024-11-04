Batman Belediye Başkanı ve DEM Partililer, Polis Barikatına Dayandı: Yaşanan Arbedede 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'nin DEM Partili yönetimlerine uygulanan kayyum kararı sonrası tepkiler büyüyor.
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Haberin yayılmasıyla birlikte çok sayıda siyasetçi ve gazeteciden karara tepkiler yükselirken, yerine kayyum atanan DEM Parti'nin Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, polis tarafından çevrilen belediye binasına girmek istedi.
Polisle DEM Partililer arasında çıkan arbedede 2 kişi gözaltına alındı. Arbede anı kameralar tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇
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