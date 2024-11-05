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Bakan Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması: “En Yüksek Ücreti Vereceğiz”

Bakan Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması: “En Yüksek Ücreti Vereceğiz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.11.2024 - 18:43

Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ‘Ekonominin genel istikrarını bozmayacak' şekilde en yüksek ücretin belirleneceğini ifade etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk TV’de katıldığı programda merakla beklenen 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk TV’de katıldığı programda merakla beklenen 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni asgari ücretin aralık ayında toplanacak komisyonla belirleneceğini ifade eden Bakan Işıkhan, “"Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de" dedi.

Yeni asgari ücretin aralık ayında toplanacak komisyonla belirleneceğini ifade eden Bakan Işıkhan, “"Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de" dedi.

2025 asgari ücreti için en önemli şeyin enflasyon oranı olduğunu söyleyen Işıkhan; “Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. “ ifadelerini kullandı.

2025 asgari ücreti için en önemli şeyin enflasyon oranı olduğunu söyleyen Işıkhan; “Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan ayrıca, yeni emeklilik sistemi ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığını da sözlerine ekledi.

Bakan Işıkhan ayrıca, yeni emeklilik sistemi ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığını da sözlerine ekledi.

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