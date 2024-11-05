Bakan Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması: “En Yüksek Ücreti Vereceğiz”

Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ‘Ekonominin genel istikrarını bozmayacak' şekilde en yüksek ücretin belirleneceğini ifade etti.