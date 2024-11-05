iPhone 6’dan 16’ya: iPhone Modelleri Çıkış Yıllarına Göre Kaç Asgari Ücretle Alınıyordu?
iPhone 6’dan 16’ya: iPhone Modelleri Çıkış Yıllarına Göre Kaç Asgari Ücretle Alınıyordu?
iPhone almak artık oldukça zor bir hale geldi. iPhone serisi, teknolojiyi ve tasarımı her yıl bir adım öteye taşıyor ancak fiyatları da aynı hızla artıyor. Gelin bakalım iPhone 6'dan 16'ya fiyatları, yıllara göre Türkiye'deki asgari ücretle kıyaslayalım. 👇
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iPhone 6 - 2014
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iPhone 7 - 2016
iPhone 8 - 2017
iPhone X - 2017
iPhone XR - 2018
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iPhone 11 - 2019
iPhone 12 - 2020
iPhone 13 - 2021
iPhone 14 - 2022
iPhone 15 - 2023
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