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iPhone 6’dan 16’ya: iPhone Modelleri Çıkış Yıllarına Göre Kaç Asgari Ücretle Alınıyordu?

etiket iPhone 6’dan 16’ya: iPhone Modelleri Çıkış Yıllarına Göre Kaç Asgari Ücretle Alınıyordu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 14:01

iPhone almak artık oldukça zor bir hale geldi. iPhone serisi, teknolojiyi ve tasarımı her yıl bir adım öteye taşıyor ancak fiyatları da aynı hızla artıyor. Gelin bakalım iPhone 6'dan 16'ya fiyatları, yıllara göre Türkiye'deki asgari ücretle kıyaslayalım. 👇

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iPhone 6 - 2014

iPhone 6 - 2014

iPhone 6, yeni ve ince tasarımıyla dikkat çekerken, cebimizde biraz fazla yer kaplıyordu! 2024 yılında Türkiye'de asgari ücret net 891 TL'ydi. iPhone 6’nın Türkiye satış fiyatı ise 2.349 TL olarak belirlenmişti. Hesapladığımızda, bu telefonu alabilmek için yaklaşık 2.6 asgari ücrete ihtiyaç vardı. Yani birikim yapıp iki maaşınızı ayırmanız yetmiyordu; biraz daha kenara koymanız gerekirdi!

iPhone 7 - 2016

iPhone 7 - 2016

2016 yılına geldiğimizde asgari ücret 1.647 TL olmuştu. iPhone 7'nin başlangıç fiyatı ise 3.249 TL civarındaydı. Yani, o dönemde bir asgari ücretli, bu telefonu almak için yaklaşık 2 maaşından fazlasını harcamak zorundaydı! iPhone 7, suya dayanıklılığı ve daha gelişmiş kamerasıyla öne çıksa da, fiyat konusunda cüzdanları biraz zorladı diyebiliriz.

iPhone 8 - 2017

iPhone 8 - 2017

iPhone 8, 2017 yılında piyasaya sürüldü ve fiyatı 4.149 TL olarak belirlenmişti. O yıl asgari ücret de 1.404 TL'ye yükselmişti. Hesapladığımızda, iPhone 8'i almak için bir asgari ücretli yaklaşık 2,9 maaş biriktirmeliydi. Yani, daha iyi bir kamera ve kablosuz şarj özelliği için fazladan birkaç maaş harcamanız gerekiyordu.

iPhone X - 2017

iPhone X - 2017

2017’nin sonlarına doğru Apple, iPhone X ile büyük bir değişim yaptı. Çerçevesiz ekranı ve Face ID gibi yeniliklerle birlikte bu model teknoloji meraklılarının gözdesi oldu. Ancak fiyat da buna paralel olarak arttı. Türkiye’de satış fiyatı 6.099 TL, asgari ücret ise hala 1.404 TL'ydi. Yani bu yeni nesil iPhone’u almak için 4.3 maaş ayırmanız gerekiyordu! Evet, bir servet gibi…

iPhone XR - 2018

iPhone XR - 2018

iPhone XR, 2018’de daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak tanıtıldı. Ancak uygun fiyatlı olması onun herkesin ulaşabileceği bir telefon olduğu anlamına gelmiyordu! O yıl asgari ücret 1.603 TL iken, iPhone XR’ın fiyatı 7.399 TL seviyesindeydi. Yani bu telefon için 4.6 maaş gerekiyordu.

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iPhone 11 - 2019

iPhone 11 - 2019

2019 yılına geldiğimizde asgari ücret 2.020 TL olmuştu. iPhone 11, 7.299 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Daha gelişmiş kameralar ve uzun pil ömrü sunan bu telefon için 3.6 maaş biriktirmek zorundaydınız. Daha düşük maliyetle daha fazlasını sunmayı başarsa da yine de cüzdanları zorlayan bir modeldi.

iPhone 12 - 2020

iPhone 12 - 2020

Pandemi yılında, teknolojiye olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar arttı! 2020’de asgari ücret 2.324 TL seviyesine çıkarken, iPhone 12’nin fiyatı 10.999 TL olarak belirlendi. Yani bu modeli almak için tam 4.7 asgari ücret gerekiyordu!

iPhone 13 - 2021

iPhone 13 - 2021

2021 yılına geldiğimizde asgari ücret 2.825 TL idi. Ancak iPhone 13'ün Türkiye satış fiyatı ise 11.999 TL civarındaydı. Yani bu telefonun sahibi olabilmek için yaklaşık 4.2 maaş ödemeniz gerekiyordu. Her yeni modelde daha üstün özellikler, daha da büyük bir fiyat etiketi demekti ve hala da öyle...

iPhone 14 - 2022

iPhone 14 - 2022

2022’de iPhone 14 piyasaya çıktı. Asgari ücret bu yıl 5.500 TL olarak belirlenmişti. Ancak iPhone 14’ün fiyatı 30.999 TL idi. Bu telefonu almak için tam 5.6 maaş gerekiyordu! Aradaki uçurum giderek büyüyordu ve bu noktada iPhone alabilmek gerçekten de büyük bir lüks haline gelmişti...

iPhone 15 - 2023

iPhone 15 - 2023

Teknoloji ilerlemeye devam ederken, iPhone 15 piyasaya çıktı. 2023 yılında asgari ücret 8.506 TL'ydi ve bu modelin fiyatı ise 49.999 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar doğrultusunda, bir iPhone 15’e sahip olabilmek için 5.8 maaş gerekiyordu!

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iPhone 16 - 2024

iPhone 16 - 2024

Ve son olarak 2024’te karşımıza çıkan iPhone 16… Bu modelin Türkiye satış fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı. Bu yıl asgari ücret 17.000 TL seviyesine yükseldi. Hesaplamalarımıza göre iPhone 16 almak için 4.1 maaş ayırmak gerekiyor. Görünen o ki, yıllar geçtikçe teknoloji gelişirken, maaşlarla fiyatlar arasındaki uçurum aynı hızla büyümeye devam ediyor.

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