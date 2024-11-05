iPhone 6’dan 16’ya: iPhone Modelleri Çıkış Yıllarına Göre Kaç Asgari Ücretle Alınıyordu?

2017’nin sonlarına doğru Apple, iPhone X ile büyük bir değişim yaptı. Çerçevesiz ekranı ve Face ID gibi yeniliklerle birlikte bu model teknoloji meraklılarının gözdesi oldu. Ancak fiyat da buna paralel olarak arttı. Türkiye’de satış fiyatı 6.099 TL, asgari ücret ise hala 1.404 TL'ydi. Yani bu yeni nesil iPhone’u almak için 4.3 maaş ayırmanız gerekiyordu! Evet, bir servet gibi…