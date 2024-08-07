Parti Kızı Özge Özpirinçci'den Hande Erçel'in Zarafet Şovuna 5 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Parti Kızı Özge Özpirinçci'den Hande Erçel'in Zarafet Şovuna 5 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli bir tek onları bağlamadı!
Sizler için ne yapıp edip Instagram'ından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!🚀
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Hande Erçel, turuncular içinde pek bir güzeldi.
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Şeyma Subaşı olimpiyatların kendisini gaza getirdiğini ve normalden daha hızlı koştuğunu söyledi.
Aslı Kızmaz ve Hazal Kaya'yla Paris Olimpiyatları'na giden Özge Özpirinçci hemen partilemeye başladı.
Arzu Sabancı, "Bodrum bodrum..." dedi.
Berfu Yenenler, paylaşımı beğenilsin diye uyarı geçti.
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Hadise, arkadaşının doğum gününü kutladı.
Zeynep Bastık da sinyali verdi, "Fransa'dan bir şey isteyen var mı?" deyip çıkış yaptı.
Gamze Erçel, aile yemeğine çıktı. Mavi de eşi Caner Yıldırım da çok tatlı gözüküyordu.
Yasemin Şefkatli, üç dakika önce kriz çıkmamışçasına oğluyla eğlendi.
Fransa'daki Pelin Akil ve Anıl Altan, Yekta Kopan'la karşılaştı.
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Melek Mosso, selam çaktı.
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