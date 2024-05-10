40'ına Giren Aslı Enver'den Poz Kesen Melis Sezen' 10 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
40'ına Giren Aslı Enver'den Poz Kesen Melis Sezen' 10 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı'nın yanındaki gizemli adam merak edildi.
Danla Bilic, köpeğini süsledi.
İrem Derici, dans koreografisinin çalındığını iddia etti.
Aslı Enver, tüm güzelliğiyle 40 yaşına bastı.
Yasemin Şefkatli "sahiplenen kadın tutuşunu" sergiledi.
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Hande Erçel, eltisiyle gittiği Lizbon'da manzara keyfi yaptı.
Gupse Özay, seslendirme için stüdyoya girdi!
Melis Sezen, kendini beğenince pozdan poza girdi.
Hadise, jüri olduğu Belçika'daki ses yarışmasından pozlarını paylaştı.
Farah Zeynep Abdullah, gündemden düşmeyen Baby Reindeer dizisindeki Martha karakteri olduğu iddia edilen Fiona Harvey röportajına şok oldu.
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