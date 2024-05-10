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40'ına Giren Aslı Enver'den Poz Kesen Melis Sezen' 10 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

40'ına Giren Aslı Enver'den Poz Kesen Melis Sezen' 10 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.05.2024 - 00:50

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Farah Zeynep Abdullah, gündemden düşmeyen Baby Reindeer dizisindeki Martha karakteri olduğu iddia edilen Fiona Harvey röportajına şok oldu.
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