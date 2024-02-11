4.5’lik Deprem Sonrası Naci Görür’den Uyarı Geldi: “Bu Kuşak Depremlerden Sonra Çok Sıkıştı”
4.5’lik Deprem Sonrası Naci Görür’den Uyarı Geldi: “Bu Kuşak Depremlerden Sonra Çok Sıkıştı”
Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de meydana gelen deprem sonrasında uyarıda bulundu. Görür “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” ifadelerini kullandı.
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AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için bir değerlendirme paylaştı.
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
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