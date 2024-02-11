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4.5’lik Deprem Sonrası Naci Görür’den Uyarı Geldi: “Bu Kuşak Depremlerden Sonra Çok Sıkıştı”

4.5’lik Deprem Sonrası Naci Görür’den Uyarı Geldi: “Bu Kuşak Depremlerden Sonra Çok Sıkıştı”

Naci Görür
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.02.2024 - 13:55

Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de meydana gelen deprem sonrasında uyarıda bulundu. Görür “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” ifadelerini kullandı. 

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AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için bir değerlendirme paylaştı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yüksekova’da meydana gelen bu deprem için bir değerlendirme paylaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı.”

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