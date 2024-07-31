31 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
31 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 31 Temmuz Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Hamas’ın liderlerinden İsmail Haniye, İran’da bulunduğu sırada İsrail tarafından suikast sonucu öldürülmüştü. İran’da, Haniye’nin öldürülmesi sonrasında son olarak Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin suikastında göndere çekilen “İntikam Bayrağı” yeniden görüntülendi.
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İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın davetlisi olarak ülkede bulunan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, kaldığı binaya atılan füze sonrasında korumasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. İsrail, suikastı resmi olarak üstlenmese de saldırının nasıl yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. İsrail basını, Haniye’nin ölmesine neden olan füzenin denizaltından ateşlenmiş olabileceğini yazdı.
İlk kez 2013 yılında uygulanmaya başlanan iç hatlarda tavan bilet uygulamasına zam yapıldı. 3 bin 250 lira olan tavan bilet sınırı yapılan zamla birlikte 4 bin liraya yükseltildi. Uçak biletlerinin zamlı fiyatları 1 Ağustos itibarıla uygulanmaya başlanacak.
Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın davetlisi olarak İran'da bulunuyordu. Kaldığı binaya gelen füzenin etkisiyle korumasıyla birlikte hayatını kaybeden Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine dair ortaya bir iddia atıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için Meclis'i 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
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İsrail, önce Lübnan’da hava saldırı düzenlemiş ve Hizbullah komutanı Fuad Şükrü’yü hedef almıştı. Sonrasında ise İran’da bulunan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’ye suikast düzenleyerek öldürmüştü. İsrail’in, İran’ın Suriye’de bulunan güçlerinin komutanlarından Habib Zadeh’i de öldürdüğü iddia ediliyor.
Tüm dünyanın gözünü Orta Doğu'ya çevirmesine neden olan hava saldırısının ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin yerine geçecek isimler arasında ise Halid Meşal, dikkat çekiyor.
Etimesgut Belediye Başkanı, oyuncu Erdal Beşikçioğlu sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğini duyurdu. Kendi belediyesine bağlı ilçeler için sunduğu çözüm ise tüm belediyelere örnek olacak nitelikteydi!
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Orta Doğu’yu savaşın eşiğine getiren İsmail Haniye suikastı sonrasında ilk kez basının karşısında çıktı. Haniye’nin öldürülmesine değinmeyen Netenyahu, Lübnan’da Hizbullah’ın üst düzey komutanını öldürdüklerini söyledi. İsrail Başbakanı ayrıca “Her türlü savaş senaryosun hazırız” ifadelerini de kullandı.
BOTAŞ, yaptığı açıklama ile konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 oranında zam yapıldığını duyurdu.
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MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Nabzı Temmuz ayı araştırmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in beğeni düzeyi yüzde 17,3 çıktı. Bakan Şimşek, göreve geldikten sonra kemer sıkma politikaları uygulamaya başlamış ve hazırladığı vergi paketiyle dikkat çekmişti.
Uzun yıllar AK Parti’de siyaset yapan eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, evde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisler katil zanlısı Şener’i gözaltına aldı.
Anayasa Mahkemesi, Meclis’te milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, Meclis’in aldığı kararın “yok hükmünde” olduğunu karar verdi.
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