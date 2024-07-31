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Meclis Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı: Mahmud Abbas Genel Kurul’a Hitap Edecek

Meclis Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı: Mahmud Abbas Genel Kurul’a Hitap Edecek

tbmm
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 18:46

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için Meclis'i 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

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İsrail’in Hamas siyasi lideri İsmail Haniye’yi öldürmesi sonrasında Orta Doğu’da tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi.

İsrail’in Hamas siyasi lideri İsmail Haniye’yi öldürmesi sonrasında Orta Doğu’da tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi.

Haniye’nin öldürülmesi baştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerin de tepkisini çekti.

Haniye’nin öldürülmesi baştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerin de tepkisini çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da tatile giren Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da tatile giren Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim”

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