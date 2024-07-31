MetroPOLL’dan Mehmet Şimşek Araştırması: Beğeni Düzeyi Sadece Yüzde 17’de Kaldı

MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Nabzı Temmuz ayı araştırmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in beğeni düzeyi yüzde 17,3 çıktı. Bakan Şimşek, göreve geldikten sonra kemer sıkma politikaları uygulamaya başlamış ve hazırladığı vergi paketiyle dikkat çekmişti.