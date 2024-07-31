MetroPOLL’dan Mehmet Şimşek Araştırması: Beğeni Düzeyi Sadece Yüzde 17’de Kaldı
MetroPOLL’dan Mehmet Şimşek Araştırması: Beğeni Düzeyi Sadece Yüzde 17’de Kaldı
MetroPOLL Araştırma şirketi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Nabzı Temmuz ayı araştırmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in beğeni düzeyi yüzde 17,3 çıktı. Bakan Şimşek, göreve geldikten sonra kemer sıkma politikaları uygulamaya başlamış ve hazırladığı vergi paketiyle dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin kurucu kadrolarından yer alan isimlerden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimşek sonrasında siyasete ara vermiş ancak uzun zaman sonra hükümet Hazine ve Maliye Bakanı olarak geri dönmüştü. Mehmet Şimşek’in bakanlık koltuğuna oturması sonrasında kemer sıkma politikaları sebebiyle vergi paketi hazırlanmış ve vatandaşı doğrudan ilgilendiren birçok üründe vergi artırımı olmuştu.
MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı ankette katılımcılara “Mehmet Şimşek’i beğeniyor musunuz?” sorusu yönetildi.
Ankete katılanların sadece yüzde 17,3’ü Şimşek’in politikalarını onaylarken, yüzde 60,2’si ise “beğenmiyorum” seçeneğini tercih etti.
Araştırmanın sonuçları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MetroPOLL Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar ise araştırma sonuçlarını “Uzun yıllar ülke ekonomisinin yönetiminde bulunan Şimşek’in beğenisinin bu kadar düşük olması dikkat çekici. Kendisini İktidar seçmeninin bile sadece 1/4’ü beğeniyor. Yakın bir gelecekte halkın geçim şartlarını düzeltemezlerse iktidar kendi seçmeninin büyük kısmını kaybeder.” olarak yorumladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Beğenmiyorum sırma saçlı
mehmet şimşeği tanımıyorum ne demek nerede yaşıyorsunuz adam 2010'lu yıllardada bakanlık yaptı yaşınız mı çok küçük yoksa dünyadan mı habersizsiniz
Dünyadan habersizler çünkü dünyadan habersiz olmaları istendi. Merkez sağ denilen illet, devlet kurumlarını ele geçirirken dinle kışkırtabildiği gençleri mil... Devamını Gör
Vichy hükümetinin abuk sabuk politikalarının faturasını halka yüklersen kimse beğenmez tabii.