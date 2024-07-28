Bakan Şimşek: “Vergi Düzenlemesi Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor”
Bakan Şimşek: “Vergi Düzenlemesi Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifinin vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedeflediğini, vatandaşlara yük getirmediğini açıkladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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