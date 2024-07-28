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Bakan Şimşek: “Vergi Düzenlemesi Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor”

Bakan Şimşek: “Vergi Düzenlemesi Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.07.2024 - 14:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifinin vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedeflediğini, vatandaşlara yük getirmediğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Vergi düzenlemelerini içeren kanun, yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz.”

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