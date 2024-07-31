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Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay Kararı: “Meclis Kararı Yok Hükmündedir”

Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay Kararı: “Meclis Kararı Yok Hükmündedir”

Can Atalay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 00:33

Anayasa Mahkemesi, Meclis’te milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, Meclis’in aldığı kararın “yok hükmünde” olduğunu karar verdi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunduğu sırada milletvekili seçilmişti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunduğu sırada milletvekili seçilmişti.

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, milletvekili seçilmesine ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay’ın tutukluluğunu kaldırmamıştı.

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, milletvekili seçilmesine ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay’ın tutukluluğunu kaldırmamıştı.

Yargıtay’ın kararı Meclis’te okunmuş ve yapılan oylama ile Can Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.

Yargıtay’ın kararı Meclis’te okunmuş ve yapılan oylama ile Can Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.

CHP karar sonrası Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek mahkeme, Can Atalay ile ilgili kararını bugünkü Resmi Gazete’de açıkladı.

CHP karar sonrası Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek mahkeme, Can Atalay ile ilgili kararını bugünkü Resmi Gazete’de açıkladı.

Karara göre, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde” olarak tanımladı.

Karara göre, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde” olarak tanımladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in karar sonrası paylaşımı 👇

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