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BOTAŞ Açıkladı: Doğal Gaza Dev Zam Geldi

BOTAŞ Açıkladı: Doğal Gaza Dev Zam Geldi

doğal gaz
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 21:21

BOTAŞ, yaptığı açıklama ile konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 oranında zam yapıldığını duyurdu.

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Türkiye’de sürekli artan hayat pahalılığı sebebiyle zamlar da üst üste geliyor.

Türkiye’de sürekli artan hayat pahalılığı sebebiyle zamlar da üst üste geliyor.

Elektrik fiyatlarına geçtiğimiz ayın başında gelen zam sonrasında doğal gaza da zam geldi.

Elektrik fiyatlarına geçtiğimiz ayın başında gelen zam sonrasında doğal gaza da zam geldi.

BOTAŞ, konutlarda doğal gaz fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ, konutlarda doğal gaz fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ'ın açıklaması 👇

BOTAŞ'ın açıklaması 👇
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Halil

Ooooohhhhhh!!! Yerleştir

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alla alla az önce enflasyon düşme trendine girdi dedi oysa cumhurbaşkanı yardımcısı. sonra öğrendikki trendyol 3 senedir tek kuruş vergi ödememiş.

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Asgari ücretliye allah yardım etsin

Ampul avcısı

Sikime kadar 10 milyon asgari ücretli var demek ki halinden memnunlar son seçimde gördük