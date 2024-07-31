BOTAŞ Açıkladı: Doğal Gaza Dev Zam Geldi
BOTAŞ Açıkladı: Doğal Gaza Dev Zam Geldi
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Türkiye’de sürekli artan hayat pahalılığı sebebiyle zamlar da üst üste geliyor.
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Elektrik fiyatlarına geçtiğimiz ayın başında gelen zam sonrasında doğal gaza da zam geldi.
BOTAŞ, konutlarda doğal gaz fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapıldığını duyurdu.
BOTAŞ'ın açıklaması 👇
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Ooooohhhhhh!!! Yerleştir
alla alla az önce enflasyon düşme trendine girdi dedi oysa cumhurbaşkanı yardımcısı. sonra öğrendikki trendyol 3 senedir tek kuruş vergi ödememiş.
Asgari ücretliye allah yardım etsin
Sikime kadar 10 milyon asgari ücretli var demek ki halinden memnunlar son seçimde gördük