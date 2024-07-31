Yurt İçi Uçak Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: THY ve Pegasus Fiyatları Güncelledi
Yurt İçi Uçak Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: THY ve Pegasus Fiyatları Güncelledi
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İç hatlarda uçak bilet için uygulanan tavan fiyatlara zam yapıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 250 lira olan tavan bilet fiyatının zamla birlikte 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı.
Buna göre; 1 Ağustos 2024 tarihiyle birlikte iç hat uçuşunda biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin lira olarak tavan bilet fiyatı uygulanacak.
THY ve Pegasus Havayolları, tavan fiyatlarına zam gelmesi sonrasında fiyatlarını da güncelledi.
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Pis bıyıklı 70 yaş üstü vasat altı tiplerin torunları için ülkenin içine etmeleri.
dolar aynı dolar, euro aynı euro, benzin aynı benzin. insan merak ediyor bu zam niye niye?
Yurt içi otobüs hatları : Tek rakibim Türk Hava Yolları ( zam konusunda)