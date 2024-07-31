Yurt İçi Uçak Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: THY ve Pegasus Fiyatları Güncelledi

İlk kez 2013 yılında uygulanmaya başlanan iç hatlarda tavan bilet uygulamasına zam yapıldı. 3 bin 250 lira olan tavan bilet sınırı yapılan zamla birlikte 4 bin liraya yükseltildi. Uçak biletlerinin zamlı fiyatları 1 Ağustos itibarıla uygulanmaya başlanacak.