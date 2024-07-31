Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yurt İçi Uçak Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: THY ve Pegasus Fiyatları Güncelledi

Yurt İçi Uçak Bilet Fiyatlarına Zam Geldi: THY ve Pegasus Fiyatları Güncelledi

uçak tavan fiyat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 18:19

İlk kez 2013 yılında uygulanmaya başlanan iç hatlarda tavan bilet uygulamasına zam yapıldı. 3 bin 250 lira olan tavan bilet sınırı yapılan zamla birlikte 4 bin liraya yükseltildi. Uçak biletlerinin zamlı fiyatları 1 Ağustos itibarıla uygulanmaya başlanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İç hatlarda uçak bilet için uygulanan tavan fiyatlara zam yapıldı.

İç hatlarda uçak bilet için uygulanan tavan fiyatlara zam yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 250 lira olan tavan bilet fiyatının zamla birlikte 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 250 lira olan tavan bilet fiyatının zamla birlikte 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı.

Buna göre; 1 Ağustos 2024 tarihiyle birlikte iç hat uçuşunda biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin lira olarak tavan bilet fiyatı uygulanacak.

Buna göre; 1 Ağustos 2024 tarihiyle birlikte iç hat uçuşunda biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin lira olarak tavan bilet fiyatı uygulanacak.

THY ve Pegasus Havayolları, tavan fiyatlarına zam gelmesi sonrasında fiyatlarını da güncelledi.

THY ve Pegasus Havayolları, tavan fiyatlarına zam gelmesi sonrasında fiyatlarını da güncelledi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
17
4
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Husso Cetto

Pis bıyıklı 70 yaş üstü vasat altı tiplerin torunları için ülkenin içine etmeleri.

can oz

dolar aynı dolar, euro aynı euro, benzin aynı benzin. insan merak ediyor bu zam niye niye?

Hukuk Kuşu

Yurt içi otobüs hatları : Tek rakibim Türk Hava Yolları ( zam konusunda)