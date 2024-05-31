31 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
31 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 31 Mayıs Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Denizli'deki bir otelin havuzuna düşen 3 yaşındaki Ayşe Gül Dedek, hayatını kaybetti. Dedek'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son dönemde, özellikle gençler yurt dışında yaşam fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. Yeni bir ülkede hayat kurmanın heyecanı ve bilinmeyenin verdiği merakla, gençler farklı yaşam olanaklarını keşfetmek için çeşitli yollar araştırıyor.
İspanya'daki bir tatil kasabası, dikkat çeken bir yasaklara imza attı. Artık kasabada şişme bebekler ve dev penis kostümleri halka açık yerlerde sergilenemeyecek.
Maia Gray, geçtiğimiz günlerde yer aldığı belgeselde cildinin iyileşme sürecinden bahsetti. Bu süreçte insanların ciltleriyle barışık olması gerektiğini ve bu yolculuğunda da elinden geldiğince insanların kötü hissetmemesini söyledi.
Yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 bıçak darbesiyle yaralayan eşi Yunus Yıldırım, "Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimin elindeki yaraları sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım" diyerek kendisini savundu.
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Ankara'da iki komşu arasında, iddiaya göre "Neden baktın?" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Kurban Bayramı'na çok az zaman kaldı. Kurban fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Sofrasında düzenli olarak et göremeyen halk için kurban kesmek elbette hayal.
Bodrum FK, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-beyazlı ekibin deneyimli teknik direktörü İsmet Taşdemir, Onedio’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı.
Hindistan'ın Jaipur şehrinde bulunan Daleroxsu Nahargarh Kalesi'ni gezen bir turist, 3 kişinin tacizine uğramış, o anlar kamerasına yansımıştı.
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‘Gezi Parkı’ eylemlerinin 11. yılında Taksim’de toplanıldı. Ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldı.
Antalya Kapalıyol Caddesi’nde zabıtayla meyve satan bir seyyar satıcı arasında tartışma yaşandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara ilişkin açıklamalar gelirken, tepkiler de gecikmedi.
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında mütalaa açıklandı. Duruşma sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları sanık avukatı Ersan Şen'e gözyaşları içinde isyan etti.
Tarihi değerlerimizi korumak, her birimizin üzerine düşen vatandaşlık görevi. Bu değerler, geçmişten bugüne uzanan köklü tarihimizin canlı tanıklarıdır ve gelecek nesillere aktaracağımız en değerli mirasımızdır. Bu, hem geçmişimizi anlama, hem de gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adımdır.
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Luxembourg-Dammam seferini yapan kargo uçağı iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı.
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