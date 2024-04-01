31 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
31 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 31 Mart Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart yerel seçimlerinde henüz resmi sonuçlar gelmedi ancak birçok il ve ilçede kazananlar belli oldu. AK Parti Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da büyük oranda oy kaybetti. İstanbul’daki 9 ilçe AK Parti’den CHP yönetimine geçti. Hatta CHP, İBB Meclisi’nde de çoğunluğu ele geçirdi. İşte AK Parti’nin CHP’ye kaptırdığı İstanbul ilçeleri…
Dün sandık başına giden Türkiye’de sonuçlar büyük oranda belli oldu. Sandıkların yaklaşık yüzde 90’nu açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 37,32 oy oranıyla birinci parti oldu.
Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlar geldi, kazanılan ve kaybedilen il, ilçeler belli oldu. 31 Mart yerel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre en çok oyu CHP alırken 2. Sırada AK Parti yer aldı. Seçimin en büyük sürprizini ise Yeniden Refah Partisi gerçekleştirerek 3. büyük parti oldu. YRP, seçimde 2 şehir, 36 ilçe ve 20 beldenin belediye başkanlığını da kazandı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri muhalifleri de iktidarı da şaşırtan ülke tarihine geçecek bir seçim olmaya şimdiden aday. Tabii şaşkınlık dozuyla mizah da paralel. Biz de seçim heyecanıyla kaçırmışsınızdır diye bu acayip gecenin en komiklerini derledik.
31 Mart yerel seçimlerinde sonuçlar büyük oranda belli olurken AK Parti, Türkiye genelinde 11 ili muhalefet partisi CHP’ye kaptırdı. İşte AK Parti’nin kaybettiği CHP’nin kazandığı 11 il…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seçimler, adaylar, oy oranları zaman içinde unutulsa da bazı kareler ileride hafızalara kazınabiliyor. 31 Mart Yerel Seçimleri de daha şimdiden sosyal medyaya düşen ikonik fotoğraflarla dolu. Bakalım hangi kareler öne çıkmış?
Seçimde Bir Yahudi Oyunu Olduğunu Söyleyen Ak Partili Bir Kadın Seçimin İptal Edilmesini İstedi
AK Parti’nin İBB adayı olan ve Ekrem İmamoğlu’na seçimi kaybeden Murat Kurum, AK Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Murat Kurum için 'Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Sinan Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı. Ancak seçim gecesi 'Seçimler savaş değil' temalı bir mesaj paylaşan Akçıl'ı, Seren Serengil affetmedi...
Seçimden zaferle çıkan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de zafer konuşması yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının İstanbul’da yaşayan herkese hayırlı olmasını diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Uğur Dündar, CHP'nin yerel seçimlerdeki büyük atağı sonrası, "Seçim sonuçları gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adına tarihi bir fırsat kaçırılmış" ifadelerini kullandı.
Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, oyların sayımı devam ederken yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu göndermeli paylaşımları ile çok konuşuldu.
Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, açılmaya devam eden sandıklardan gelen son bilgilere göre 'seçimin kaybedenlerini' böyle paylaştı...
Elazığ’da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda