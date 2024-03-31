Seçimi Kura ile Kaybeden Muhtar Adayı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.