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Seçimi Kura ile Kaybeden Muhtar Adayı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Seçimi Kura ile Kaybeden Muhtar Adayı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.03.2024 - 23:03

Elazığ’da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.

Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Roanhorse

Muhtarlık için değer miydi? Evet oldukça rahat bir meslek ama yine de hayatından olmaya değmezdi.

Yağmurrr

Sırf muhtarlık için olduğunu sanmıyorum fakat haberi öyle bir üslupla yapmışlar ki sanki tek sebebi seçimmiş gibi olmuş. Geçen sene bir öğretmenim bisiklet s... Devamını Gör

ahsensobi34

Üzüldüm gerçekten. Mekanı cennet olsun.