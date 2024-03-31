Seçimi Kura ile Kaybeden Muhtar Adayı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Seçimi Kura ile Kaybeden Muhtar Adayı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Elazığ’da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.
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Muhtarlık için değer miydi? Evet oldukça rahat bir meslek ama yine de hayatından olmaya değmezdi.
Sırf muhtarlık için olduğunu sanmıyorum fakat haberi öyle bir üslupla yapmışlar ki sanki tek sebebi seçimmiş gibi olmuş. Geçen sene bir öğretmenim bisiklet s... Devamını Gör
Üzüldüm gerçekten. Mekanı cennet olsun.