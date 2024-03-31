Mansur Yavaş’tan 'Balkon Konuşması': “Bu Seçimin Kaybedeni Müfteri Turgut Altınok’tur”
Mansur Yavaş’tan 'Balkon Konuşması': “Bu Seçimin Kaybedeni Müfteri Turgut Altınok’tur”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçimleri açık ara farkla kazandı. Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi.
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Mansur Yavaş, Ankara’da yüzde 50’si açıklanırken, oyların yaklaşık yüzde 60’ını aldı.
Yavaş, seçim zaferi sonrasında yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş belediyeciliği gerçeğinin tüm Türkiye’ye yayıldığını söyledi.
Hem kendisine oy verenlerin hem de vermeyenlerin başkanı olacağını öyleyen Mansur Yavaş, “Bu seçim tek kaybedeni var o da müfteri Turgut Altınok’tur. Tertemiz vatan evlatlarına iftira attılar. Halk da sandıkta cevap verdi” dedi.
"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi eser belediyeciliği adı altında ne olduğu belirsiz beton kulelerine milyarca lira harcayanlar kaybetti."
“Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”
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