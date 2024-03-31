Ekrem İmamoğlu’ndan Zafer Konuşması: “Bütün Kötülükleri Kenara İttik”
Ekrem İmamoğlu’ndan Zafer Konuşması: “Bütün Kötülükleri Kenara İttik”
Seçimden zaferle çıkan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de zafer konuşması yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının İstanbul’da yaşayan herkese hayırlı olmasını diledi.
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Yaklaşık 1 milyon oy farkla yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, zafer konuşmasını Saraçhane’de bulunan belediye binası önünde yaptı.
“Bu seçim İstanbul’da yaşayan herkese hayırlı olsun. Bizim geçmişimizde insan ayırmak yok. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet’in emaneti. Bizde bu seçimle birlikte baskısı altına alan bir çok kötülüğü kenara ittik. Bu şehirin parasının çarçur edilmesini kenara ettik”
“Bu sonuçlar seçime giren tüm partilere bir ders verdi. Bundan sonra kimse kimse baskı uygulayamaz.”
“Kanal bitti, İstanbul yaşayacak. Kimse seçilmiş yöneticileri yok saymasın. Birlikte çalışmanın yolunu arasın”
“İstanbul bu akşam Sayın Cumhurbaşkanı, engellediğin metro projelerini imzala, işine bak demiştir. Millet mesajı verdi. Millet barıştan, huzurdan, demokrasiden yanayım dedi. Bakalım alacaklar mı?”
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“Bugün itibarıyla tek adam vesayet dönemi bitmiştir. Millet tek adam vesayetine son vermiştir.”
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