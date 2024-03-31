Yerel Seçimde Büyük Sürpriz: CHP Türkiye’de Genelinde Önde
Yerel Seçimde Büyük Sürpriz: CHP Türkiye’de Genelinde Önde
Dün sandık başına giden Türkiye’de sonuçlar büyük oranda belli oldu. Sandıkların yaklaşık yüzde 90’nu açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 37,32 oy oranıyla birinci parti oldu.
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31 Mart 2024 yerel seçimleri büyük sürprize sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, uzun zaman sonra seçimlerden 1’inci parti olarak çıktı.
Saat 01.10 itibarıyla Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90,81’i açılırken, CHP oyların yüzde 37,32’sini aldı.
CHP’yi ise yüzde 35,78 ile AK Parti takip etti.
Seçimlerde üçüncü parti ise yüzde 6,05 ile Yeniden Refah Partisi oldu.
Türkiye genelinde DEM Parti yüzde 5,60,’nı MHP yüzde 4,87,’sini ve İYİ Parti ise yüzde 3.75’ini aldı.
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Ya her şeye okey de şu yeniden refaha hangi gerizekalı oy veriyor aq
bence geri zekâlı deme, akp'ye israil vs. sebeplerle küsüp daha radikal bir islamcı parti arayışına girenler verdi yrp'ye. hafife almamak lazım, bir sonraki ... Devamını Gör
Yıllar önce küsüp sandığa gitmeyi bırakmış Chp seçmeni de umutlandı şimdi, gelecek seçim iki tarafın da rekor katılım oranıyla kıyasıya bir yarış olacak.
Tonny Montana neredesin onun bunun evladı trol :D
aramızda kalsın öndesiniz asdass :D