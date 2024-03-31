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Yerel Seçimde Büyük Sürpriz: CHP Türkiye’de Genelinde Önde

Yerel Seçimde Büyük Sürpriz: CHP Türkiye’de Genelinde Önde

Seçim Haberleri AK Parti CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.04.2024 - 01:23

Dün sandık başına giden Türkiye’de sonuçlar büyük oranda belli oldu. Sandıkların yaklaşık yüzde 90’nu açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 37,32 oy oranıyla birinci parti oldu.

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31 Mart 2024 yerel seçimleri büyük sürprize sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, uzun zaman sonra seçimlerden 1’inci parti olarak çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri büyük sürprize sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, uzun zaman sonra seçimlerden 1’inci parti olarak çıktı.

Saat 01.10 itibarıyla Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90,81’i açılırken, CHP oyların yüzde 37,32’sini aldı.

Saat 01.10 itibarıyla Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90,81’i açılırken, CHP oyların yüzde 37,32’sini aldı.

CHP’yi ise yüzde 35,78 ile AK Parti takip etti.

CHP’yi ise yüzde 35,78 ile AK Parti takip etti.

Seçimlerde üçüncü parti ise yüzde 6,05 ile Yeniden Refah Partisi oldu.

Seçimlerde üçüncü parti ise yüzde 6,05 ile Yeniden Refah Partisi oldu.

Türkiye genelinde DEM Parti yüzde 5,60,’nı MHP yüzde 4,87,’sini ve İYİ Parti ise yüzde 3.75’ini aldı.

Türkiye genelinde DEM Parti yüzde 5,60,’nı MHP yüzde 4,87,’sini ve İYİ Parti ise yüzde 3.75’ini aldı.

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Beyza

Ya her şeye okey de şu yeniden refaha hangi gerizekalı oy veriyor aq

Legend Chaz

bence geri zekâlı deme, akp'ye israil vs. sebeplerle küsüp daha radikal bir islamcı parti arayışına girenler verdi yrp'ye. hafife almamak lazım, bir sonraki ... Devamını Gör

Doğan Serbest

Yıllar önce küsüp sandığa gitmeyi bırakmış Chp seçmeni de umutlandı şimdi, gelecek seçim iki tarafın da rekor katılım oranıyla kıyasıya bir yarış olacak.

rednose34

Tonny Montana neredesin onun bunun evladı trol :D

Vengo

aramızda kalsın öndesiniz asdass :D