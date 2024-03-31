Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balkon Konuşması: Seçim Sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İlk Açıklama

'Herkesi selamlıyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşı veren rabbime hamd ediyorum. Milletçe 11 ayın sultanı Ramazan'ı idrak ediyoruz. Bu mübarek günleri bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin mevlam yar ve yardımcısı olsun.

Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etti. Seçimler demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet mesajını sandık vasıtasıyla iletir. milletin kararının hiçbir baskı ile dayatma ile karşılaşmadan sandıktan gelmesi demokrasimiz için büyük bir kazançtır.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bitiş değil, dönüm noktasıdır. Türk milleti sandığı vesile kılarak mesajlarını ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir.

Kazanan adaylardan önce milletimiz olmuştur. Bugün AK Parti ve Cumhur İttifakına oy verenlerle birlikte herkes kazanmıştır. Ben de deliler gibi aşığım sizlere. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Kim ne derse desin. Tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Ben sizlere inanıyorum, bu yolda sizlerle birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz sonucu alamadık. Daha öncekiler gibi bu sınavada yoğun hazırlandık. AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Biz de son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik, mitingler yaptık. Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.

Cumhur İttifakı'ndan birlikte hareket ettiğimiz Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar hep sağduyunun yanında olduk, her zaman milli iradenin tarafında yer aldık. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçiminin sonuçlarını değerlendireceğiz, henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sonuçlar irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Gerekli müdahalelerde bulunacağız. Genel ve yerel seçim maratonu tamamlandı. Seçim defterinin bugün kapanması bile kazançtır.

Enflasyon başta olmak üzere ekonomideki başarılı sonuçları yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan bölücü terör örgütüne darbeyi buracağız. FETÖ ihanet şebekesinin son kalıntılarını da temizlemekte kararlıyız.'