31 Mart Yerel Seçiminin En Büyük Sürprizi: Yeniden Refah Partisi 3. Büyük Parti Oldu
31 Mart Yerel Seçiminin En Büyük Sürprizi: Yeniden Refah Partisi 3. Büyük Parti Oldu
Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlar geldi, kazanılan ve kaybedilen il, ilçeler belli oldu. 31 Mart yerel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre en çok oyu CHP alırken 2. Sırada AK Parti yer aldı. Seçimin en büyük sürprizini ise Yeniden Refah Partisi gerçekleştirerek 3. büyük parti oldu. YRP, seçimde 2 şehir, 36 ilçe ve 20 beldenin belediye başkanlığını da kazandı.
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31 Mart yerel seçimlerinin tartışmasız en büyük sürprizini Fatih Erbakan yönetimindeki Yeniden Refah Partisi gerçekleştirdi.
CHP ve AK Parti’den sonra en çok oyu alan YRP, 3. Büyük parti olarak çok büyük bir sürprize imza attı.
2023 Mayıs ayında yapılan genel seçimde AK Parti ile Cumhur İttifakı’nda olan ancak yerel seçimde rakip safına geçen YRP Şanlıurfa ve Yozgat il belediyelerini kazandı.
Bu şehirler dışında 35 ilçe belediyesi kazanan Yeniden Refah Partisi 20 belediyi de kazandı.
Fatih Erbakan, seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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