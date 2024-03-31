31 Mart Yerel Seçiminin En Büyük Sürprizi: Yeniden Refah Partisi 3. Büyük Parti Oldu

Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlar geldi, kazanılan ve kaybedilen il, ilçeler belli oldu. 31 Mart yerel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre en çok oyu CHP alırken 2. Sırada AK Parti yer aldı. Seçimin en büyük sürprizini ise Yeniden Refah Partisi gerçekleştirerek 3. büyük parti oldu. YRP, seçimde 2 şehir, 36 ilçe ve 20 beldenin belediye başkanlığını da kazandı.