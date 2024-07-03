3 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Temmuz Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapması sonrası açtığı disiplin soruşturması hakkında açıklama yaptı.
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A Milli Futbol Takımımızın, Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek Euro 2024’te çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Maçta iki gol atarak büyük zaferin mimarlarından olan Merih Demiral, gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapmış ve UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Merih Demirel’in, UEFA tarafından ceza alıp almayacağı merak ediliyor.
Milli Takımımızın Euro 2024’de Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Maçta iki gol atan ve gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapan Merih Demiral için UEFA soruşturma başlatmıştı. Almanya içişleri Bakanı Nancy Faeser ile Tarım Bakanı Türk asıllı Cem Özdemir, Merih Demiral’ın gol sevinci için UEFA’yı göreve çağırdı. Dışişleri Bakanlığı da Alman yetkililere tepki gösterdi.
Bugün belirli olan enflasyon rakamları sonrasında birçok ürüne de ÖTV artışı yapılmıştı. ÖTV’den etkilenen ürünlerin başında gelen sigara ya zam geldi. JTİ grubu sigaralara 9 lira zam gelirken, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bazı sigaralara 10 lira zam yapılacağını açıkladı.
Aykırı isimli internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, geçtiğimiz günlerde yaşanan Suriyeli gerginliğinde paylaştığı bir video sebebiyle gözaltına alınmıştı. Çolak, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Muğla’da yolda vatandaşlar tarafından ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar’ın, kaslarının gelişmesi için aldığı lokal insülin sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Türkiye Büyük Millet Meclis’inde milletvekillerine hizmet veren lokantalardaki fiyatlar sık sık gündeme geliyordu. Meclis’teki lokantalar bu sefer Türk kahvesiyle gündemde. Son yapılan zamla birlikte Meclis’te Türk kahvesi içmenin fiyatı 3.5 liradan 5 liraya yükseldi.
A Milli Futbol Takımızın Avusturya’yı 2-0 yendiği maçta maçın oyuncusu seçilen ve gol sevincinde yaptığı “Bozkurt” işaretiyle gündem olan Merih Demiral’dan yeni paylaşım geldi. Demiral, Instagram paylaşımında “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir tutuklu olarak yargılanan Dilan ve Engin Polat için iddianameyi hazırladı. Savcılık, ünlü çifte yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve haksız mal edinme suçlamasını yöneltti. Polat çifti için kara para aklama suçlaması ise başka bir davada görülecek.
Samsun’un Atakum ilçesinde belediye başkanının makam odası borçlar nedeniyle haczedildi. Başkan Serhat Türkel’in makamında bulunan 42 bin 500 liralık mal borçları karşı el koyuldu.
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Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nin AK Partili eski başkanı Ahmet Naci Aytemiz, husumetli olduğu bir grup tarafından silahlı vurularak öldürülmüştü. Eski başkan Aytemiz’in cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.
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