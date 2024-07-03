953 Milyon Lira Borç Olduğu Açıklanmıştı: Atakum Belediyesi’ne Haciz Şoku
953 Milyon Lira Borç Olduğu Açıklanmıştı: Atakum Belediyesi’ne Haciz Şoku
Samsun’un Atakum ilçesinde belediye başkanının makam odası borçlar nedeniyle haczedildi. Başkan Serhat Türkel’in makamında bulunan 42 bin 500 liralık mal borçları karşı el koyuldu.
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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Samsun’un Atakum ilçesinde belediye başkanlık görevini CHP’li Serhat Türkel kazanmıştı.
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Başkan Türkel, belediyeyi eski başkan Cemil Deveci’den yaklaşık olarak 953 milyon lira borçla devraldıklarını açıklamıştı.
Belediye'nin Besapark Araç Park Vale Temizlik Hizmetleri ve Organizasyon İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi'ne, eski Başkan Cemil Deveci döneminden kalma yaklaşık 21 milyon TL borç nedeniyle Başkan Türkel'in makam sandalyesi, makam masası, klima, televizyon ve misafir koltuklarına haciz işlemi uygulandı.
Borclar nedeniyle belediyede kemer sıkma politikası uygulandığını vurgulayan Türkel yaşananlar nedeniyle açıklama yaparak, “Belediyeyi devir aldıktan sonra önceliğimiz personel maaşlarını ödemek oldu. İlk üç ay belediye personelinin maaşlarını ödemek için, kemer sıkma politikası uyguladık. Gece gündüz demeden çalıştık. Çünkü emekçilerimizin hakkı, bizim önceliğimiz. En değer verdiğimiz konu, emekçilerimizin maaşlarını almasıydı. Önceki dönemden kalan borçları, esnafa olan borçları tabii ki ödeyeceğiz. Esnafa olan borcun ödenmesi ile ilgili masa kurduğumuz bir zamanda, bu tabloyla karşı karşıya geldik” dedi.
Başkan Türkel, 3 milyon liralık icra dosyası için 42 bin 500 TL bedel takdir edilen makam odasındaki malzemeler haciz edilmesini ise “art niyetli” bulduğunu söyledi.
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