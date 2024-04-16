Ak Parti ve MHP'den Muhalefete Geçen Belediyelerdeki Milyarlık Borçlar Dudak Uçuklattı
Ak Parti ve MHP'den Muhalefete Geçen Belediyelerdeki Milyarlık Borçlar Dudak Uçuklattı
31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki sonuçlar en umutlu muhalifler için bile büyük sürprizdi. Geçmez denen yerler, kale diye tabir edilen iller, ilçeler başta CHP olmak üzere muhalif partilere geçti. Seçim zaferleri kutlandı, mazabatalar alındı ancak işin bir de finansal durumu var ki nüfusları on binlerle ifade edilen yerleşim yerlerinin bile borçları milyar liraları aşmış durumda. Bir Twitter kullanıcısı ise bu ağır bilançoları halka şeffaflık içerisinde paylaşan yeni yönetimleri paylaştı.
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Paylaşım şöyle 👇
Keşan Belediyesi borçları kalem kalem yazan yönetimlerden...
CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin borçları 11 milyarı aşmış durumda.
Tabii iş büyükşehirlerle bitmiyor. Denizli'nin ilçelerinden Tavas'ta durum şu şekilde...
Sığınmacı sayısının yerli sayısını geçtiği Kilis de sürpriz bir şekilde CHP'ye geçmişti. Yeni başkanın ilk işi borçları paylaşmak oldu.
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Uzun süren MHP dominasyonunun ardından CHP'ye geçen Batı Karadeniz'in mütevazı ili Bartın'da ise durum şu şekilde 👇
Kayyum yönetiminin ardından DEM Parti'ye geçen Suruç Belediyesi de borçları binaya asarak açıkladı.
Kasalarda ise para yok.
Seçim arefesi yapılan personel alımları da bazı yönetimler tarafından ifşa edildi. İzmir Kiraz da bu belediyelerden.
Seçimin İç Ege'deki sürprizlerinden Kütahya'nın durumu 👇
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Kamuoyunda çokça yer alan Sancaktepe Belediyesi...
Yaklaşık 125 bin nüfuslu Kadirli ilçesinde ise bilanço şu şekilde...
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