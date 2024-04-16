Ak Parti ve MHP'den Muhalefete Geçen Belediyelerdeki Milyarlık Borçlar Dudak Uçuklattı

31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki sonuçlar en umutlu muhalifler için bile büyük sürprizdi. Geçmez denen yerler, kale diye tabir edilen iller, ilçeler başta CHP olmak üzere muhalif partilere geçti. Seçim zaferleri kutlandı, mazabatalar alındı ancak işin bir de finansal durumu var ki nüfusları on binlerle ifade edilen yerleşim yerlerinin bile borçları milyar liraları aşmış durumda. Bir Twitter kullanıcısı ise bu ağır bilançoları halka şeffaflık içerisinde paylaşan yeni yönetimleri paylaştı.