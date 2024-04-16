Büyük İddia! Ebrar Karakurt'un LGBTİ Kimliği Bahane Edilerek Voleybol Hayatı Bitirilebilir mi?
Büyük İddia! Ebrar Karakurt'un LGBTİ Kimliği Bahane Edilerek Voleybol Hayatı Bitirilebilir mi?
Ebrar Karakurt dünyanın en iyi voleybol ekiplerinden milli takımımızın en önemli oyuncularından. Ancak kimliği nedeniyle sadece Türkiye'de değil, kariyerini sürdürdüğü Rusya'da da bazı sorunlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan bir maçta rakibi Dinamo Moskovalı oyuncu Karakurt'a tahrik edici bir hareket yaptı ve ortalık karıştı.
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Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan Ebrar'ın Dinamo Moskovalı rakibi Goncharova maç içerisinde sportmenlik dışı bir harekete imza attı.
Karakurt Instagram'da bu olaya tepki gösterdi.
Ardından Dinamo Moskova'nın videosuna "Harika editiniz için teşekkürler mesajı paylaştı."
Dinamo Moskova'dan ise bir açıklama geldi ancak olay spordan çok Ebrar'ın yaşam tarzıyla ilgiliydi.
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Nevşin Mengü ise geçmiş bir örnekten yola çıkarak Ebrar Karakurt'un bir bahaneyle hapse girebileceği, durduk yere voleybol hayatının biteceğini ileri sürdü.
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