'Rusya, LGBT topluluğu yasama düzeyinde aşırılıkçı bir örgüt olarak tanınmaktadır ve gençler arasında geleneksel değerlerden bu sapmanın propagandası yasaktır. Ancak voleybol maç yayınlarında Kaliningrad Lokomotiv oyuncularının rakip takımlara karşı yaptığı cinsel ilişkiyi taklit eden canavarca hareketlerin, dudaklardan eşcinsel öpücüklerin ve diğer iğrençliklerin yakın çekimleri utanç verici bir şekilde gösteriliyor.

Gelecek nesil voleybolculardan oluşan çok sayıda çocuklu aile spor salonlarına geliyor. Sezon boyunca maçın hakemleri, ülkemizin kültürüne ve ahlaki değerlerine tam bir saygısızlık gösterme açısından cezasızlık ve müsamahakarlık olarak nitelendirilen bu tür davranışlara ilişkin tek bir yorum bile yapmamıştır. Daha da kötüsü, tüm bunlar şeytani kılığa bürünen takım arkadaşlarının onayıyla karşılanırken, Lokomotiv oyuncularından üçü kendi çocuklarını büyütüyor!

Çocuklarınızın aynı soyunma odasında veya duşta böyle bir şeyin yanında olacağını hayal edin. Bu “temsilcilerin” çocuklarınızın antrenman sonrası kıyafetlerini değiştirdiğini görmelerini, elleriyle onlara dokunmalarını, övündükleri şeyleri onlara tanıtmalarını ister misiniz?

Ülkemde, Anavatanımda yaşanan, çok uluslu kültürümüze ve tarihimize hakaret eden, hatta spor müsabakaları sırasında anlatılan tüm olay ve gerçeklere kategorik olarak karşıyım! Rus topraklarının ve halkının düşman bombardımanına maruz kaldığı, ülkenin en iyi temsilcilerinin ellerinde silahlarla bizi koruduğu bir dönemde, doktorlar, öğretmenler, rahipler, en karmaşık emek yoğun mesleklerden işçiler bizim yararımız için çalışıyorlar. ülke - bu burada gelişecek mi? Bu asla olmayacak! Bu yalnızca evrensel kınamaya ve aşağılamaya neden olabilir!