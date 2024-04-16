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Büyük İddia! Ebrar Karakurt'un LGBTİ Kimliği Bahane Edilerek Voleybol Hayatı Bitirilebilir mi?

Büyük İddia! Ebrar Karakurt'un LGBTİ Kimliği Bahane Edilerek Voleybol Hayatı Bitirilebilir mi?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.04.2024 - 14:55

Ebrar Karakurt dünyanın en iyi voleybol ekiplerinden milli takımımızın en önemli oyuncularından. Ancak kimliği nedeniyle sadece Türkiye'de değil, kariyerini sürdürdüğü Rusya'da da bazı sorunlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan bir maçta rakibi Dinamo Moskovalı oyuncu Karakurt'a tahrik edici bir hareket yaptı ve ortalık karıştı.

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Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan Ebrar'ın Dinamo Moskovalı rakibi Goncharova maç içerisinde sportmenlik dışı bir harekete imza attı.

Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan Ebrar'ın Dinamo Moskovalı rakibi Goncharova maç içerisinde sportmenlik dışı bir harekete imza attı.

Dinamo Moskova ise Ebrar Karakurt'un oyun içindeki sevinç gösterilerini sportmenlik dışı hareket olarak yayınladı.

Karakurt Instagram'da bu olaya tepki gösterdi.

Karakurt Instagram'da bu olaya tepki gösterdi.

Ardından Dinamo Moskova'nın videosuna "Harika editiniz için teşekkürler mesajı paylaştı."

Ardından Dinamo Moskova'nın videosuna "Harika editiniz için teşekkürler mesajı paylaştı."

Dinamo Moskova'dan ise bir açıklama geldi ancak olay spordan çok Ebrar'ın yaşam tarzıyla ilgiliydi.

Dinamo Moskova'dan ise bir açıklama geldi ancak olay spordan çok Ebrar'ın yaşam tarzıyla ilgiliydi.

'Rusya, LGBT topluluğu yasama düzeyinde aşırılıkçı bir örgüt olarak tanınmaktadır ve gençler arasında geleneksel değerlerden bu sapmanın propagandası yasaktır. Ancak voleybol maç yayınlarında Kaliningrad Lokomotiv oyuncularının rakip takımlara karşı yaptığı cinsel ilişkiyi taklit eden canavarca hareketlerin, dudaklardan eşcinsel öpücüklerin ve diğer iğrençliklerin yakın çekimleri utanç verici bir şekilde gösteriliyor.

Gelecek nesil voleybolculardan oluşan çok sayıda çocuklu aile spor salonlarına geliyor. Sezon boyunca maçın hakemleri, ülkemizin kültürüne ve ahlaki değerlerine tam bir saygısızlık gösterme açısından cezasızlık ve müsamahakarlık olarak nitelendirilen bu tür davranışlara ilişkin tek bir yorum bile yapmamıştır. Daha da kötüsü, tüm bunlar şeytani kılığa bürünen takım arkadaşlarının onayıyla karşılanırken, Lokomotiv oyuncularından üçü kendi çocuklarını büyütüyor!

Çocuklarınızın aynı soyunma odasında veya duşta böyle bir şeyin yanında olacağını hayal edin. Bu “temsilcilerin” çocuklarınızın antrenman sonrası kıyafetlerini değiştirdiğini görmelerini, elleriyle onlara dokunmalarını, övündükleri şeyleri onlara tanıtmalarını ister misiniz?

Ülkemde, Anavatanımda yaşanan, çok uluslu kültürümüze ve tarihimize hakaret eden, hatta spor müsabakaları sırasında anlatılan tüm olay ve gerçeklere kategorik olarak karşıyım! Rus topraklarının ve halkının düşman bombardımanına maruz kaldığı, ülkenin en iyi temsilcilerinin ellerinde silahlarla bizi koruduğu bir dönemde, doktorlar, öğretmenler, rahipler, en karmaşık emek yoğun mesleklerden işçiler bizim yararımız için çalışıyorlar. ülke - bu burada gelişecek mi? Bu asla olmayacak! Bu yalnızca evrensel kınamaya ve aşağılamaya neden olabilir!

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Nevşin Mengü ise geçmiş bir örnekten yola çıkarak Ebrar Karakurt'un bir bahaneyle hapse girebileceği, durduk yere voleybol hayatının biteceğini ileri sürdü.

Nevşin Mengü ise geçmiş bir örnekten yola çıkarak Ebrar Karakurt'un bir bahaneyle hapse girebileceği, durduk yere voleybol hayatının biteceğini ileri sürdü.

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