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Eski Belediye Başkanının Cinayetinden Yeni Görüntüler: Kavga Markette Başlamış

Eski Belediye Başkanının Cinayetinden Yeni Görüntüler: Kavga Markette Başlamış

Rize
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 00:23

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nin AK Partili eski başkanı Ahmet Naci Aytemiz, husumetli olduğu bir grup tarafından silahlı vurularak öldürülmüştü. Eski başkan Aytemiz’in cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.

Tunca Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.

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Vefat eden eski başkan Ahmet Naci Aytemiz, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Vefat eden eski başkan Ahmet Naci Aytemiz, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Aytemiz’in hayatını kaybettiği kavgadan da yeni görüntüler ortaya çıktı.

Aytemiz’in hayatını kaybettiği kavgadan da yeni görüntüler ortaya çıktı.

Twitter’da “Asayiş Berkemal” isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, eski başkanın markette saldırıya uğradığı ve sonrasında yola çıktığı sırada hayatını kaybettiği görülüyor.

Twitter’da “Asayiş Berkemal” isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, eski başkanın markette saldırıya uğradığı ve sonrasında yola çıktığı sırada hayatını kaybettiği görülüyor.

HASSAS GÖRÜNTÜLER! İşte eski başkanın cinayetindeki korkunç görüntüler 👇

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