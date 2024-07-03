Eski Belediye Başkanının Cinayetinden Yeni Görüntüler: Kavga Markette Başlamış

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nin AK Partili eski başkanı Ahmet Naci Aytemiz, husumetli olduğu bir grup tarafından silahlı vurularak öldürülmüştü. Eski başkan Aytemiz’in cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı.