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Çok Sevdiği Vücut Geliştirme Sporu Sonu Oldu: Aldığı İlaçlar Yüzünden Hayatını Kaybetmiş

Çok Sevdiği Vücut Geliştirme Sporu Sonu Oldu: Aldığı İlaçlar Yüzünden Hayatını Kaybetmiş

Muğla
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 19:48

Muğla’da yolda vatandaşlar tarafından ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar’ın, kaslarının gelişmesi için aldığı lokal insülin sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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Muğla’nın Milas ilçesinde 29 Haziran’da yol kenarında ölü olarak bulunan Bahtiyar Bahar için başlatılan soruşturma tamamlandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde 29 Haziran’da yol kenarında ölü olarak bulunan Bahtiyar Bahar için başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bahar'ın vücut geliştirme ile uğraştığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen lokal insülin vurulduğu raporda anlatıldı.

Bahar'ın vücut geliştirme ile uğraştığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen lokal insülin vurulduğu raporda anlatıldı.

Polis ekiplerinin hazırladığı raporda, Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu fade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi.

Polis ekiplerinin hazırladığı raporda, Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu fade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi.

Bahtiyar Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığı da kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaatinin oluşmuştur" denildi.

Bahtiyar Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığı da kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaatinin oluşmuştur" denildi.

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