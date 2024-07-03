"Yanıltıcı Bilgi Paylaşımı": Batuhan Çolak Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
"Yanıltıcı Bilgi Paylaşımı": Batuhan Çolak Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
Aykırı isimli internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, geçtiğimiz günlerde yaşanan Suriyeli gerginliğinde paylaştığı bir video sebebiyle gözaltına alınmıştı. Çolak, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Gazeteci Batuhan Çolak, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla evinde gözaltına alınmıştı.
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Gözaltına alınan ve gece karakolda kalan Çolak, bugün hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Batuhan Çolak’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.
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Suriyeli mi?
Bedevi çöllerinde bayrak öpturen el Nusra militanları, özgür, pardon onlar özgür Suriye çocukları.
tipik bir fetö taktiği ; yıldırma politikası. ex sevgiliden öğrenmişler dir
hocam belki de ex değildir?