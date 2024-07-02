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Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak Video Paylaşımı Sebebiyle Gözaltında

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak Video Paylaşımı Sebebiyle Gözaltında

Batuhan Çolak
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 20:04

Aykırı isimli haber sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video sebebiyle gözaltına alındı. Çolak geçtiğimiz yıl da tutuklanmış ve uzun süre cezaevinde kalmıştı.

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Gazeteci Batuhan Çolak, Suriye’de Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar sonrasında bir video paylaştı.

Gazeteci Batuhan Çolak, Suriye’de Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar sonrasında bir video paylaştı.

Kısa süre sonra videoyu silen Çolak’ın paylaştığı görüntülerde, “Türk askerine ÖSO Bayrağı öptürdüler” açıklaması bulunuyordu.

Kısa süre sonra videoyu silen Çolak’ın paylaştığı görüntülerde, “Türk askerine ÖSO Bayrağı öptürdüler” açıklaması bulunuyordu.

Sosyal medyada tartışılan görüntüler sonrasında Batuhan Çolak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada tartışılan görüntüler sonrasında Batuhan Çolak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çolak, geçtiğimiz yıl 'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş sonrasında serbest kalmıştı.

Çolak, geçtiğimiz yıl 'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş sonrasında serbest kalmıştı.

Twitter'daki Pointer hesabı, Batuhan Çolak'ın gözaltındaki görüntülerini paylaştı

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