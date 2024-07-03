İddianame Hazır: Dilan ve Engin Polat Çiftine Yasa Dışı Bahis Suçlaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir tutuklu olarak yargılanan Dilan ve Engin Polat için iddianameyi hazırladı. Savcılık, ünlü çifte yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve haksız mal edinme suçlamasını yöneltti. Polat çifti için kara para aklama suçlaması ise başka bir davada görülecek.