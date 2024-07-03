İddianame Hazır: Dilan ve Engin Polat Çiftine Yasa Dışı Bahis Suçlaması
İddianame Hazır: Dilan ve Engin Polat Çiftine Yasa Dışı Bahis Suçlaması
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir tutuklu olarak yargılanan Dilan ve Engin Polat için iddianameyi hazırladı. Savcılık, ünlü çifte yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve haksız mal edinme suçlamasını yöneltti. Polat çifti için kara para aklama suçlaması ise başka bir davada görülecek.
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Dilan ve Engin Polat çifti, lüks yaşantılarıyla dikkat çektikten sonra ailelerinden bazı kişilerle birlikte tutuklanmıştı.
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Savcılık, uzun süredir cezaevinde bulunan Polat çifti için 600 sayfalık iddianame hazırladı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan ve Engin Polat’a yasa dışı bahis suçlaması yapıldığını yazdı.
Savcılığın iddianamesine göre, 7258 sayılı yasada "Yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasını" içeren YASA DIŞI BAHİS suçu, çıkar amaçlı örgüt kurmak/yönetmek ve üye olmak suçlamaları, gelir ve mal edinimlerini yurt dışına kaçırma suçlarından yargılanacak.
Savılık, Polat çifti için 27 yıl hapis cezası talep etti.
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Dilan ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla ise başka bir davada yargılanacak.
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