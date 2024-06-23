3 Saat Rötarlı Kalkan Uçakta Türbülans Paniği: Korku Dolu Anlar Kamerada
3 Saat Rötarlı Kalkan Uçakta Türbülans Paniği: Korku Dolu Anlar Kamerada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firması tarafından gerçekleştirilen 22 Haziran 2024 tarihli VF4204 numaralı Ankara-Hatay uçuşu 3 saat gecikmeli gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gecikmeli gerçekleştirilen uçuş yolcularda tepkilere neden oldu. Uçağın Hatay Havalimanı'na inişi esnasında yaşanan türbülans yolcular tarafından yoğun olarak hissedildi.
Sallantıyla birlikte panik yaşayan vatandaşlar, “Yavaş yavaş in, düşmez inşallah” diyerek ve dua ederek korku dolu anları atlatmaya çalıştılar.
İşte türbülans sırasında yaşananlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın