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3 Saat Rötarlı Kalkan Uçakta Türbülans Paniği: Korku Dolu Anlar Kamerada

3 Saat Rötarlı Kalkan Uçakta Türbülans Paniği: Korku Dolu Anlar Kamerada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.06.2024 - 14:21 Son Güncelleme: 23.06.2024 - 14:26

Ankara'dan kalkarak Hatay'a iniş yapan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağında gerçekleşen türbülans ile vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

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Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firması tarafından gerçekleştirilen 22 Haziran 2024 tarihli VF4204 numaralı Ankara-Hatay uçuşu 3 saat gecikmeli gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firması tarafından gerçekleştirilen 22 Haziran 2024 tarihli VF4204 numaralı Ankara-Hatay uçuşu 3 saat gecikmeli gerçekleştirildi.

Gecikmeli gerçekleştirilen uçuş yolcularda tepkilere neden oldu. Uçağın Hatay Havalimanı'na inişi esnasında yaşanan türbülans yolcular tarafından yoğun olarak hissedildi.

Gecikmeli gerçekleştirilen uçuş yolcularda tepkilere neden oldu. Uçağın Hatay Havalimanı'na inişi esnasında yaşanan türbülans yolcular tarafından yoğun olarak hissedildi.

Sallantıyla birlikte panik yaşayan vatandaşlar, “Yavaş yavaş in, düşmez inşallah” diyerek ve dua ederek korku dolu anları atlatmaya çalıştılar.

Sallantıyla birlikte panik yaşayan vatandaşlar, “Yavaş yavaş in, düşmez inşallah” diyerek ve dua ederek korku dolu anları atlatmaya çalıştılar.

İşte türbülans sırasında yaşananlar...

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