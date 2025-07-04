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3-4 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

3-4 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 01:01

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Oğuzhan Koç’un Karın Kasları Olay Oldu!

Oğuzhan Koç’un Karın Kasları Olay Oldu!

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Alaçatı tatilinde objektiflere yansıdı. Koç’un dikkat çeken karın kasları, estetik yaptırdığı iddialarını gündeme getirdi.

Pelin Akil’in Beğendiği Video Dikkat çekti!

Pelin Akil’in Beğendiği Video Dikkat çekti!

Pelin Akil’in sosyal medyada beğendiği bir video, Anıl Altan’la boşanma sebebine dair yeni iddiaları gündeme getirdi.

Acun Ilıcalı'nın Torunu Begüm 5 Yaşında

Acun Ilıcalı'nın Torunu Begüm 5 Yaşında

Acun Ilıcalı’nın minik torunu Begüm, 5 yaşını kutladı! Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun’un kızı için düzenlenen doğum günü partisinde aile bir araya geldi. Hatta Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ da bu özel günde yanlarındaydı.

Dilan Çiçek Deniz'den İmaj Değişikliği

Dilan Çiçek Deniz'den İmaj Değişikliği

Dilan Çiçek Deniz, son zamanlarda cesur bir değişiklik yaparak saçlarını kısalttı ve kahküllü yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı.

Kaan Urgancıoğlu'nun Oğlu Ardıç'ın Son Hali Görenleri Mest Etti

Kaan Urgancıoğlu'nun Oğlu Ardıç'ın Son Hali Görenleri Mest Etti

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç'la birlikte çıktığı tatilden mutlu aile pozlarını sosyal medyada paylaştı.

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Gupse Özay’dan Barış Arduç'la Ayrılık İddialarına Net Yanıt

Gupse Özay’dan Barış Arduç'la Ayrılık İddialarına Net Yanıt

Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile Hande Erçel arasında sosyal medyada çıkan ayrılık ve kıskançlık iddialarına sosyal medya üzerinden net bir cevap verdi.

Tarkan'ın Adı Listede Yok: Cem Adrian Zirvede

Tarkan'ın Adı Listede Yok: Cem Adrian Zirvede

Forbes Türkiye, 2025 yılı 'Konser Zenginleri' listesini açıkladı. Geçen yıl 12 milyon euro ciroyla zirvede yer alan Tarkan, 2024'te hiç biletli konser vermediği için bu yıl listede yer almadı.

Emre Karayel ve Gizem Demirci'den İkinci Bebek Müjdesi

Emre Karayel ve Gizem Demirci'den İkinci Bebek Müjdesi

Ünlü oyuncu Emre Karayel ve iç mimar eşi Gizem Demirci, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Çift, oğulları Can'a bir erkek kardeş geleceğini açıkladı.

Onur Tuna'ya Yasemin Yazıcı'dan Aşk Dolu Doğum Günü Sürprizi

Onur Tuna'ya Yasemin Yazıcı'dan Aşk Dolu Doğum Günü Sürprizi

Ünlü oyuncu Onur Tuna, 2 Temmuz'da 38. yaşını kutladı. Sevgilisi Yasemin Yazıcı, bu özel günü Instagram hesabından paylaştığı romantik bir fotoğrafla kutladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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