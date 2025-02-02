2 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, önceki gece katıldığı bir davette objektiflere takıldı. Yoğun İstanbul trafiğinden kaçmak için deniz yolunu tercih eden Kaya, davete arkadaşının teknesiyle geldi. Olası ''Teknesi var'' haberlerine karşı da “Tekne almadım. Öyle bir tekne fantezim yok, sadece trafikten kurtulmak için deniz yolunu kullandım” açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül sosyal medyada kendisine yönelik asılsız iddiaların hedefi oldu. Hakkında kasıtlı olarak yazılan yalan senaryolardan rahatsız olduğunu belirten Ergül, itibar suikastına uğradığını dile getirdi. Sürekli aynı hesaplardan gelen yorum saldırılarını tespit ettiğini söyleyen şarkıcı, konunun takipçisi olacağını vurguladı.
3. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle gönülleri fetheden Sıla Türkoğlu güzelliğiyle de tüm gözleri üzerine çeken ünlülerimizden bir tanesi. Her haliyle göz kamaştıran ünlü oyuncu bu kez görenleri dumura uğrattı. ELLE dergisi için poz veren Sıla Türkoğlu'nun sarıya boyanan kaşları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
4. 2014 yılında dünyaevine girmelerinin ardından 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına alan ünlü oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in adını sık sık duyar olmuştuk. İkili, sonsuz neşe ve eğlenceyle yaşadıkları aşkları ve kızlarına sergiledikleri ''örnek ebeveyn'' tutumlarıyla gündeme gelen çift, 2019 yılında boşanarak aşka olan inancımızı zedelemişti. Melis İşiten, Oya Çınar'ın ''Oyalamaca'' isimli Youtube programına konuk oldu. İşiten, özel yaşantısına dair hem samimi hem de çarpıcı itiraflara imza attı.
5. Geçtiğimiz saatlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu tarafından şarkıcılar, oyuncular ve bağlı bulundukları ajanslara inceleme başlatılmış, kurulun yaptığı denetimlerde toplam 150 ünlü kişinin gelir vergisini de yanlış beyan ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Selin Ciğerci, haberi görünce iki çift laf etmeden duramadı. Arkasından konuşan sanatçı arkadaşlarına taş attığı bir açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 2009 yılında başlayan olaylar ve atışmalar silsilesinin ardından, tam sular duruluyor derken yine yeni yeniden gerginlikler başlamış, 2016'da Kanye'nin Taylor'a ''Onu ben ünlü yaptım'' demesinin ardından eriyen buzlar alevlenmişti. Taylor, Kanye'yi kadın düşmanı ilan etmiş; Kim Kardashian, West'in arkasında durup olayı kendince ''normalleştirmeye'' çalışmıştı. Bir süredir iki cepheden de ses soluk çıkmasa da vurucu hamleyi Kanye West, Grammy Ödülleri'ne beş kala yaptı. Herkesi takipten çıkartan ünlü rapçi, Taylor Swift'i takibe aldı. Görenler bu durumu ''Taylor takıntısı geçmedi'' olarak yorumladı.
7. Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı, en son Kalpazan dizisinde izlediğimiz İlker Kızmaz, geçtiğimiz saatlerde uçakta eşi tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı. Bugüne dek ne zaman saç, sakal veya bıyık modelini değişse bambaşka bir adama dönüşen İlker Kızmaz yine ve yeniden imaj değişikliğiyle tüm gözleri üzerine toplamayı ve hayrete düşürmeyi başardı! Gelin, bonus saçlı, sinek kaydı tıraşlı İlker Kızmaz'ı beraber görelim!
8. ''Ateşe Düştüm'' ve ''Antidepresan'' şarkılarıyla başarılı bir çıkış yakalayan Mert Demir, yükselen müzik kariyerinin yanı sıra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen bir isim. Hem aşkı hem de işiyle oldukça göz önünde olan Mert Demir, kendine has oluşturduğu stiliyle de konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdilerde ikonik tarzıyla dikkat çeken Mert Demir, yıllar önce nasıl görünüyordu hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse, haydi gelin gençliğinin henüz baharında olan Mert Demir'e beraber göz atalım!
9. 4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat'ın cezaevi serüveni geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere bitmişti hatırlarsanız. Paylaşımlarına hiçbir şey olmamış ve yaşanmamış gibi hiç hız kesmeden ve hatta vites artırarak devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tüp bebek kararıyla gündeme gelmiş, ardından yumurtalarını dondurmaya karar vermişti. Birkaç gün önce Sapanca'da çocukları, arkadaşları ve çalışanlarıyla beraber inzivaya çekilen Dilan Polat'ın peş peşe attığı "ben tek başıma iyiyim, kimse umurumda değil" temalı hikayelerin arkasında sebebin belli olduğu iddia edildi. Engin Polat'ın başka kadınlarla fotoğrafı ifşalandı!
10. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğu bildirilmesinin ardından Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i ''canavarca öldürmediği''ne hüküm getirilirken; verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da bozularak cezaya ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı. Ünlü isimlerden de Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen bu karara tepkiler gecikmedi. Kararı eleştiren ünlü isimlerden biri de Hadise oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Rapçi Lvbel 5'in geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü "HAVHAVHAV" isimli şarkısı sosyal medyada viral olurken tepkilere de sebep olmuştu. Kısa süre içerisinde viral olan şarkı kimilerinin diline dolanıp beğenisini toplarken, kimileri tarafından da CİMER'e şikayet edilmişti. CİMER şikayeti sonrası Lvbel 5'ten manidar bir paylaşım geldi. Rapçi, Spotify verileriyle konuştu.
12. Geçtiğimiz günlerde şarkıcılığa soyunmaya karar veren olaylı eski Survivor yarışmacısı "Turbo" Turabi, hepimizi erotik arabesk türüyle tanıştırıp kulaklarımızı kanatmıştı. Tamamı İngilizce bel altı cümlelerden oluşan şarkısı sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu. Denk gelen herkesin de tepki göstermesine sebep olmuştu. Birkaç saat önce Turabi'nin "şaheserine" ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'dan da bir yorum geldi. Allen, Turabice konuştu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın