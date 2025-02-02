Arkadaşının Davetine Geç Kalan Hasan Can Kaya İstanbul Trafiğine Bakın Nasıl Çözüm Buldu!
Arkadaşının Davetine Geç Kalan Hasan Can Kaya İstanbul Trafiğine Bakın Nasıl Çözüm Buldu!
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, önceki gece katıldığı bir davette objektiflere takıldı. Yoğun İstanbul trafiğinden kaçmak için deniz yolunu tercih eden Kaya, davete arkadaşının teknesiyle geldi. Olası ''Teknesi var'' haberlerine karşı da “Tekne almadım. Öyle bir tekne fantezim yok, sadece trafikten kurtulmak için deniz yolunu kullandım” açıklamasında bulundu.
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Son dönemin en popüler komedyenlerinden Hasan Can Kaya, trafiği aşmak için farklı bir yöntem buldu! Önceki gece bir doğum günü davetine katılan ünlü isim İstanbul’un bitmek bilmeyen köprü trafiğinden kaçmak için tekneyle geldi.
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Ancak tekne sahibi olduğu yönündeki olası söylentiler için de hemen konuyu açıklığa kavuşturdu. ''Köprü trafiği olduğu için arkadaşımın teknesiyle geldim. Tekne almadım. En iyi tekne, arkadaşının teknesidir. Öyle bir tekne fantezim yok, sadece trafikten kurtulmak için deniz yolunu kullandım.'' diyerek durumu netleştiren Kaya, sadece pratik bir çözüm bulduğunu belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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