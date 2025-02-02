Filiz Akın’dan Sevindirici Haber! Hülya Koçyiğit Yakın Arkadaşının Son Durumunu Açıkladı
Filiz Akın’dan Sevindirici Haber! Hülya Koçyiğit Yakın Arkadaşının Son Durumunu Açıkladı
Yeşilçam’ın zarif yıldızı Filiz Akın’dan güzel haber geldi! Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın’ın durumu hakkında yakın dostu Hülya Koçyiğit konuştu. Zatürre ve enfeksiyon nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Koçyiğit, “Filiz şu an daha iyi, çok şükür” diyerek sevenlerini rahatlattı. Akın’ın İstanbul’da devam eden tedavisinin olumlu ilerlediği öğrenildi.
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan ve zarafetiyle herkesi büyüleyen Filiz Akın uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.
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1 Eylül’den bu yana zatürre ve enfeksiyon nedeniyle Bodrum’da tedavi gören usta sanatçı durumunun kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti.
Hayranları Akın’ın sağlık durumu hakkında gelecek iyi haberleri beklerken yakın dostu Hülya Koçyiğit müjdeli açıklamayı yaptı!
Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Koçyiğit yakın dostu Filiz Akın’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Usta oyuncunun tedavisinin devam ettiğini belirten Koçyiğit, “Filiz Akın daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür” diyerek sürecin olumlu ilerlediğini söyledi.
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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın yaşadığı sağlık problemleriyle sevenlerini üzse de iyileşme sürecine girmesi yüreklere su serpti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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