Kendinden 24 Yaş Küçük Sevgilisinden Ayrılan Rafet El Roman Bekarlığa Dönüş Yaptı: ''Keyif Adamı Oldum''
Kendinden 24 Yaş Küçük Sevgilisinden Ayrılan Rafet El Roman Bekarlığa Dönüş Yaptı: ''Keyif Adamı Oldum''
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile yollarını ayırdı. Daha önce iki kez evlenip boşanan 55 yaşındaki sanatçı aşk konusunda artık limitini doldurduğunu söyledi. “14 Şubat’ı sahnede ve yalnız geçireceğim” diyen El Roman aşkta derin bağlar kurmak istemediğini belirtti. Sosyal medyadan evlilik teklifleri aldığını açıklayan şarkıcı “Loto oynasam 6’yı daha kolay bulurum” sözleriyle dikkat çekti. Flört etmeyi sevdiğini söyleyen El Roman evliliğe kapısını tamamen kapatmadığını da dile getirdi.
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Rafet El Roman aşk defterine bir yenisini daha ekledi! 55 yaşındaki şarkıcı bir süredir birlikte olduğu ve kendisinden 24 yaş küçük olan sevgilisi Yasemin Gergeç ile yollarını ayırdı.
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Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan El Roman muhabirlerin ayrılık sorularına içtenlikle yanıt verdi. “14 Şubat’ı sahnede ve yalnız geçireceğim” diyen ünlü sanatçı artık aşkta büyük heyecanlar yaşamak istemediğini belirterek “Keyif adamı oldum” ifadelerini kullandı.
Aşk konusunda limitini doldurduğunu dile getiren Rafet El Roman “Çok derin bağlanmak istemiyorum, acı çekmek de istemiyorum” sözleriyle ilişkilere mesafeli yaklaştığını vurguladı.
Hayranlarının büyük ilgi gösterdiğini belirten ünlü şarkıcı sosyal medyada sık sık evlilik teklifi aldığını açıkladı. Ancak bu teklifleri ciddiye almadığını söyleyen El Roman, “Loto oynasam, 6’yı daha kolay bulurum” diyerek esprili bir yanıt verdi.
Yine de evliliğe tamamen karşı olmadığını ifade eden sanatçı “Herkesin bu hayatta evliliği bir kere tatması gerektiğini düşünüyorum.” diyerek açık kapı bıraktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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