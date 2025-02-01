Oğuzhan Uğur, Saygı1 Konserlerinin Üçüncüsü 'Mor ve Ötesi' Konserinin Şarkıcılarını Açıkladı!

Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konser serisinin ilk konuğu Ceza olmuş, ardından Sertab Erener'e adanan bir gece gerçekleştirilmişti. Dinleyicilerden büyük ilgi gören bu etkinliklerin devam edeceği duyurulduktan sonra, üçüncü isim olarak Mor ve Ötesi açıklandı. Sevilen müzik grubunun bu özel konseptte yer alacak olması hayranları arasında büyük heyecan yaratırken, Oğuzhan Uğur, konser verecek diğer isimleri de açıkladı.