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Oğuzhan Uğur, Saygı1 Konserlerinin Üçüncüsü 'Mor ve Ötesi' Konserinin Şarkıcılarını Açıkladı!

Oğuzhan Uğur, Saygı1 Konserlerinin Üçüncüsü 'Mor ve Ötesi' Konserinin Şarkıcılarını Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.02.2025 - 23:01

Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konser serisinin ilk konuğu Ceza olmuş, ardından Sertab Erener'e adanan bir gece gerçekleştirilmişti. Dinleyicilerden büyük ilgi gören bu etkinliklerin devam edeceği duyurulduktan sonra, üçüncü isim olarak Mor ve Ötesi açıklandı. Sevilen müzik grubunun bu özel konseptte yer alacak olması hayranları arasında büyük heyecan yaratırken, Oğuzhan Uğur, konser verecek diğer isimleri de açıkladı.

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Oğuzhan Uğur ve ekibi tarafından hayata geçirilen Saygı1 konsepti, başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü.

Oğuzhan Uğur ve ekibi tarafından hayata geçirilen Saygı1 konsepti, başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü.

İlk gecede Ceza'ya saygı konseri verilirken serinin ikinci onur konuğu ise Sertab Erener oldu. Şimdi ise Saygı1 konserlerinin üçüncüsü gerçekleşecek!

İlk gecede Ceza'ya saygı konseri verilirken serinin ikinci onur konuğu ise Sertab Erener oldu. Şimdi ise Saygı1 konserlerinin üçüncüsü gerçekleşecek!

Dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen bu özel konser serisinin tarihi 27 Şubat olarak açıklanmıştı.

Dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen bu özel konser serisinin tarihi 27 Şubat olarak açıklanmıştı.

Ülker Arena'da gerçekleşecek olan konsere katılacak diğer ünlü şarkıcılar da belli oldu. 👇🏻

Ülker Arena'da gerçekleşecek olan konsere katılacak diğer ünlü şarkıcılar da belli oldu. 👇🏻

Konserde Adamlar, Aleyna Tilki, Arem & Arman, Batuhan Polat, Birsen Tezer, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Dilek Türkan, Dolu Kadehi Ters Tut, Ece Dağıstan, Edis, Madrigal, Nilipek, Nükhet Duru, Paptircem & Dilan Balkay, Pitch Black Process, Sıla, Simge Pınar, Simge Sağın, Son Feci Bisiklet, Tolgahan Çoğulu yer alacak.

Oğuzhan Uğur'un bedava bilet duyurusu ve konser tanıtımı👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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