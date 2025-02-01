Hadise'den 5 Teğmenin Ordudan İhraç Edilmesine Tepki: "Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkmak Suç Değildir!"
Hadise'den 5 Teğmenin Ordudan İhraç Edilmesine Tepki: "Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkmak Suç Değildir!"
Ünlü şarkıcı Hadise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yaşanan son gelişmelere tepki göstererek, 'Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak suç değildir' ifadeleriyle ihraç edilen teğmenlere destek verdi.
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen diploma töreninde, resmi programın ardından bazı teğmenlerin kılıç çekerek yemin edip "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasına soruşturma açılmıştı.
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Başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, TSK'dan 5 teğmen ve 3 amir ihraç edildi. Bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Kemal’in adını gururla ananların cezalandırılması hem üzücü hem de düşündürücü. Atatürk'ün mirasını savunmak, bu ülkenin temel değerlerine sahip çıkmaktır. Bu asla bir suç olamaz!"
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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