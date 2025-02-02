Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül Sosyal Medyada Yalan Haberlere Savaş Açtı!
Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül Sosyal Medyada Yalan Haberlere Savaş Açtı!
Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül sosyal medyada kendisine yönelik asılsız iddiaların hedefi oldu. Hakkında kasıtlı olarak yazılan yalan senaryolardan rahatsız olduğunu belirten Ergül, itibar suikastına uğradığını dile getirdi. Sürekli aynı hesaplardan gelen yorum saldırılarını tespit ettiğini söyleyen şarkıcı, konunun takipçisi olacağını vurguladı.
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Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunu ve grubun en sevilen üyelerinden biri olan Gülçin'i tanımayanınız yoktur. Gruptan ayrılıp yalnız yol almaya karar veren Ergül şimdilerde tek başına sahnelere çıkıyor.
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Ergül, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan itibar suikastına isyan etti. Bir süredir belirli hesaplardan sistematik şekilde asılsız iddialar ve spekülatif senaryolar üretildiğini belirten Ergül, yapılan karalama kampanyasına tepki gösterdi.
Hakkındaki yalan haberlerin toplumu yanlış yönlendirdiğini ifade eden şarkıcı, “Bana karşı itibar suikasti niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim.” dedi.
Ergül, bu tür saldırıların kendisini yıpratmaya yönelik olduğunu söylerken takipçilerine de yanlış bilgilere itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.
Açıklamalarıyla net bir duruş sergileyen ünlü isim adını lekelemeye çalışanlara karşı hukuki sürecin her an başlayabileceğini belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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