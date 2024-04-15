29 Kişinin Öldüğü Gece Kulübü Yangınının İtfaiye Raporu Hazırlandı
29 Kişinin Öldüğü Gece Kulübü Yangınının İtfaiye Raporu Hazırlandı
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Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı binanın eksi bir ve eksi ikinci katlarında faaliyet gösteren bir gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada yangın çıkmıştı.
Hazırlanan raporda, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlendiği belirtildi.
Raporda, yangın sırasında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına ilişkin bilgilere de yer verildi.
İtfaiye raporunda, yangın söndürme çalışmaları sonrasında yapılan incelemelere göre gece kulübünün mal kabul bölümü girişinde yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu kaydedildi.
Hazırlanan raporda, iş yeri içerisinde acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmadığı belirtildi.
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