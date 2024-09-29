29 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil ile eşi müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar vermiş ve adını Ayda olarak değişmiştirdi. Ünlü oyuncu biricik evladının doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
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2. Ahu Tuğba'nın cenazesine katılan isimlerden gazeteci Olcay Ünal Sert'in eski defterleri açması üzerine ortalık karıştı. Hayatını kaybeden Tuğba'nın kendisine "Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti..." demesi sonrası sosyal medyadan tepki yağdı!
3. Son dönemlerin çok konuşulan fenomeni Mika Raun Can sevgilisi Batu'yla arabadan yaptıkları son paylaşımla dikkat çekti. Ece Seçkin'in yıllar önce çıkardığı şarkıyla coşan Mika, ünlü şarkıcıyı etiketleyerek yeni parça istedi. Bu etikete kayıtsız kalmayan Seçkin bu paylaşıma sessiz kalmadı.
4. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; kedisini uyara rağmen pusete koymadığı için hostese saldırıp karakolluk olan Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'den büyük destek geldi.
5. Yılmaz Erdoğan'la habersiz çekilen öpüşme görüntülerinin ifşalanmasından sonra gündeme bomba gibi düşen Cansu Taşkın'dan yeni açıklamalar geldi. Magazin Burada'ya konuşan mankenin eski aşkına attığı taşlar epey büyük oldu.
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6. Uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli'nin zorlu hastalık sürecinde dostları yanında oldu. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, eski oryantalden öğrendiklerini sergileyerek ona moral kaynağı oldu.
7. Geçtiğimiz saatlerde yeni pozlarını paylaşan Hande Erçel'in Dilara Fındıkoğlu korsesiyle yaptığı kombin sosyal medya kullanıcılarından eksiksiz tam not aldı!
8. Bir süredir kendisini takip eden ve tehditlerine maruz kaldığı bir kişinin kendine yaşattıklarından dolayı zorlu günler geçiren modacı Gülşah Saraçoğlu, sesini sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurmak istediği bazı paylaşımlar yaptı.
9. Adana Altın Koza Film Festivali'ne damga vuran Serenay Sarıkaya'nın kombininden sonra yeni saç modeli masaya yatırıldı. Kimileri yeni kesime aşık oldu, kimileri de nefret etti! Biz de size soralım dedik. Ne diyorsunuz? Olmuş mu bu saç?
10. Geçtiğimiz gün İzmir'de sahne alan Hadise'nin "Mesajımı Almıştır O" performansı sırasında dansıyla döktürürken şarkıyı söylemeyi unuttuğu anlar sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
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11. Survivor 2022'ye yaşadıkları büyük ve çalkantılı aşkla damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal, geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" dedi.
12. Pınar Deniz'e pek düşkün olduğunu bildiğimiz görümce Nilüfer Yıldırım, ikilinin İtalya'daki düğünün hazırlık aşamasından yeni pozlar paylaştı! Geline düşkünlüğünü yine ortaya koydu!
13. İzmir Efes Antik Kenti Tiyatrosu'nda saat 21:00'de başlaması gereken Ajda Pekkan konseri saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca izleyiciler duruma tepki gösterdi. Birçok kişinin konser alanını terk ettiği gecede seyirci tarafından yuhalanan Ajda Pekkan, beklettiği için herkesten özür diledi.
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