29 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün hayal gücün ile birlikte evrensel sevgi ön plana çıkabilir. Bir olma hayali kurduğun kişilerle kısa da olsa yüz yüze ya da telefonda görüşmeni tavsiye ederiz. Mars Neptün Karesi yoğun duygular yaşamana neden olurken ilişkilerindeki bağı da güçlendirebilir.

Gelelim kariyer yaşamına! Hayal gücünün en naif ve özel duygularla özdeşleştiği bugünü yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenerek geçirebilirsin. Yaptığın her işe bir sanatçı edasıyla naif ve dikkat çekici dokunuşlar yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...