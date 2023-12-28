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29 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Mars Neptün Karesi'nin derin etkilerini de hissettiğiniz Venüs Plüton Altmışlığında elinizi attığınız her işi usta bir sanatçı edasıyla kusursuz bir şekilde tamamlayacaksınız. Peki, 29 Aralık Cuma gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;

Sevgili İkizler, bugün hayal gücün ile birlikte evrensel sevgi ön plana çıkabilir. Bir olma hayali kurduğun kişilerle kısa da olsa yüz yüze ya da telefonda görüşmeni tavsiye ederiz. Mars Neptün Karesi yoğun duygular yaşamana neden olurken ilişkilerindeki bağı da güçlendirebilir. 

Gelelim kariyer yaşamına! Hayal gücünün en naif ve özel duygularla özdeşleştiği bugünü yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenerek geçirebilirsin. Yaptığın her işe bir sanatçı edasıyla naif ve dikkat çekici dokunuşlar yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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