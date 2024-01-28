28 Ocak Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Ocak Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Ocak Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldıran iki zanlı yakalandı. Saldırıyla ilgili gece saatlerinde basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 saldırganın Tacikistan ve Rus uyruklu DEAŞ üyeleri olduğunu açıkladı. Yerlikaya, saldırıyla ilgili 47 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.
Gazeteci İsmail Arı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 66 bin TL'lik Dior gömlek giydiğini iddia etti. Arı'nın iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Ankara Kızılay'da bulunan özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen, parasını almak için gittiği ofiste yöneticilerin saldırısına uğradı. Üzerine sıcak su atılan ve bardakla darp edilen öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu.
ABD Başkanı Biden, Ürdün'de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.
Cem Karaca'nın hayatını anlatacak olan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde kullanılan eserlerle ilgili hak davası açan Karaca'nın son eşi İlkim Karaca ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, İlkim Karaca'nın miras kalan eşyaları sattığını söyledi.
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Tüm zamanların en çok satan telefonları belli oldu. Visual Capitalist tarafından paylaşılan verilere göre, ilk sırada Nokia 1100 modeli yer alıyor. Listede Nokia ve iPhone modelleri arasında ise kıyasıya bir rekabet var.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan Teknik Direktör Fatih Terim, PAOK ile oynanan karşılaşmada Teknik Direktör Razvan Lucescu'ya küfretti.
Survivor 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık. All Star'da performansıyla dikkat çeken Sahra Işık'ın elbette özel hayatı da merak konusu. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşi Survivor'da ter dökerken, Sabah'ın haberine göre İdris Aybirdi konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Angelina Jolie, annesinin yıldönümünde onu anmayı ihmal etmedi. Ancak eski defterler de açılmadan edemedi.
Eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan, sosyal medyayı bıraktığını ve bir süre uzaklaşacağını söyledi. Ancak hem duyurma şekli hem de açıklaması görenleri dumur etti!
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