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Maaşını İsteyen Öğretmeni Darp Ettiler! Olay, Sosyal Medyada Tepki Çekti

Maaşını İsteyen Öğretmeni Darp Ettiler! Olay, Sosyal Medyada Tepki Çekti

Öğretmen Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.01.2024 - 18:26

Ankara Kızılay'da bulunan özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen, parasını almak için gittiği ofiste yöneticilerin saldırısına uğradı. Üzerine sıcak su atılan ve bardakla darp edilen öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu. Öğretmene yapılan saldırı sosyal medyada tepki çekti. 

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Ankara Kızılay'da çalıştığı eğitim kurumuna maaşını almak için giden 34 yaşınaki matematik öğretmeni M., maaşının geç yatması nedeniyle yöneticilerle tartışma yaşadı.

Ankara Kızılay'da çalıştığı eğitim kurumuna maaşını almak için giden 34 yaşınaki matematik öğretmeni M., maaşının geç yatması nedeniyle yöneticilerle tartışma yaşadı.

Yöneticilerden maaşının gün içersinde yatırılacağı yanıtını alan öğretmen, kurumda bekleme kararı aldı. Öğretmen M.'nin 'Neden sözünüzde durmuyorsunuz?' sorusu üzeri kurumun müdürü ve onun yakını olan kişinin öğretmene saldırdığı iddia edildi.

Yöneticilerden maaşının gün içersinde yatırılacağı yanıtını alan öğretmen, kurumda bekleme kararı aldı. Öğretmen M.'nin 'Neden sözünüzde durmuyorsunuz?' sorusu üzeri kurumun müdürü ve onun yakını olan kişinin öğretmene saldırdığı iddia edildi.

Yaşanan arbede esnasında üstüne sıcak su döküldüğünü ve bardakla kafasına vurulduğunu söyleyen öğretmen hastaneye giderek darp raporu aldı.

Yaşanan arbede esnasında üstüne sıcak su döküldüğünü ve bardakla kafasına vurulduğunu söyleyen öğretmen hastaneye giderek darp raporu aldı.

Kendisine ve kurumda çalışan diğer öğretmenlere sigorta yapılmadığını söyleyen öğretmen olay sonrası karakola giderek ifade verdi.

Kendisine ve kurumda çalışan diğer öğretmenlere sigorta yapılmadığını söyleyen öğretmen olay sonrası karakola giderek ifade verdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan yapılan açıklama ilgili kurumlara çağrıda bulunularak, 'Olayın ardından öğretmenimizle iletişim kurup Hukuk Komisyonumuz devreye girdi. Ankara'dan Sendika avukatımız meslektaşımızın ifade verdiği karakola gidip yanında oldu. Yaşanan bu vahşetin peşini bırakmayıp tüm hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kurum sahiplerine duyuruyoruz.' denildi.

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Yaşanan olaya sosyal medyada isyan eden özel sektör öğretmenleri, devlet kurumlarını göreve çağırarak, yaptırım istedi. 👇

Yaşanan olaya sosyal medyada isyan eden özel sektör öğretmenleri, devlet kurumlarını göreve çağırarak, yaptırım istedi. 👇
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