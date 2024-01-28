Maaşını İsteyen Öğretmeni Darp Ettiler! Olay, Sosyal Medyada Tepki Çekti

Ankara Kızılay'da bulunan özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen, parasını almak için gittiği ofiste yöneticilerin saldırısına uğradı. Üzerine sıcak su atılan ve bardakla darp edilen öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu. Öğretmene yapılan saldırı sosyal medyada tepki çekti.