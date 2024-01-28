Maaşını İsteyen Öğretmeni Darp Ettiler! Olay, Sosyal Medyada Tepki Çekti
Maaşını İsteyen Öğretmeni Darp Ettiler! Olay, Sosyal Medyada Tepki Çekti
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Ankara Kızılay'da çalıştığı eğitim kurumuna maaşını almak için giden 34 yaşınaki matematik öğretmeni M., maaşının geç yatması nedeniyle yöneticilerle tartışma yaşadı.
Yöneticilerden maaşının gün içersinde yatırılacağı yanıtını alan öğretmen, kurumda bekleme kararı aldı. Öğretmen M.'nin 'Neden sözünüzde durmuyorsunuz?' sorusu üzeri kurumun müdürü ve onun yakını olan kişinin öğretmene saldırdığı iddia edildi.
Yaşanan arbede esnasında üstüne sıcak su döküldüğünü ve bardakla kafasına vurulduğunu söyleyen öğretmen hastaneye giderek darp raporu aldı.
Kendisine ve kurumda çalışan diğer öğretmenlere sigorta yapılmadığını söyleyen öğretmen olay sonrası karakola giderek ifade verdi.
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Yaşanan olaya sosyal medyada isyan eden özel sektör öğretmenleri, devlet kurumlarını göreve çağırarak, yaptırım istedi. 👇
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