27 Nisan Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Nisan Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Nisan Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Bir polisin silahla vurduğu karakol amiri ve ekipler amiri şehit oldu. İki meslektaşını vuran polis ise, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Başakşehir’de sabah saatlerinde işe gitmek üzere metroya binen bir genç kız, karşısına oturan yaşlı adam tarafından tacize uğradı. Şahıs, cinsel organını çıkartarak genç kıza karşı mastürbasyon yaparken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Türkiye'de Yaşayan Bir Fransız Acil Olarak Devlet Hastanesine Gittikten Sonra Sağlık Sistemine Övgü Yağdırdı
Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, İspanya gazetelerinde boy gösterdi. Milli futbolcunun performansı, alkış topladı.
Hülya Avşar'ın programına konuk olan oyuncu Deniz Çakır, sokak hayvanlarının uyutulması hakkında konuştu.
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Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminin vizyona girmesine sayılı günler kala TikTok'ta paylaşılan bir video adeta oldu. Videoda New York'ta ata binen maymunlar halk tarafından ilgiyle karşılandı. Detaylar içerikte!
8 yıldır kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürdüğünü dile getiren kadın, geçtiğimiz günlerde kocasının tanışma uygulamalarında başka kadınlarla konuştuğunu öğrendi. Fakat gerçek sandığından daha da farklıydı...
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Türk sinemasının en sert yapımlarından biri olarak gösterilen 'Barda' filminin 17 yıl sonra ikincisiyle ekranlara geleceği duyuruldu. Detaylar içerikte!
McCarthy isimli bir adam her gün yıkanmadığını dile getiriyor. Bu konu hakkında konuşma konusunda pek cesareti olmasa da 8 yıl önce verdiği bir demeçte haftada sadece 1 kere duş aldığını dile getirmiş. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Geçtiğimiz gün ön dişleri olmamasına rağmen gülümseyerek poz veren ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız Tilbe'ye Seda Bakan'dan 'yalnız değilsin' paylaşımı geldi.
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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