27 Mayıs Haftasının Kristali Beyaz Mercan ile Venüs'ün Enerjisini Yükseltin!
27 Mayıs Haftasının Kristali Beyaz Mercan ile Venüs'ün Enerjisini Yükseltin!
Beyaz Mercan, derin denizde oluştuğu için bileşim açısından diğer değerli taşlardan çok farklı olan, hoş, beyaz renkli değerli bir taştır. Beyaz mercan taşı aslında polyp adı verilen yumuşak deniz organizmasının sert dış kabuğudur.
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Mercan resifleri, bir polipin deniz yatağındaki bir kayaya bağlanması ve ardından tomurcuklanıp binlerce klon halinde çoğalması ve polip kalikslerinin birleşip bir mercan kolonisi oluşturmasıyla oluşur.
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