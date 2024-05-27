27 Mayıs Haftasının Kristali Beyaz Mercan ile Venüs'ün Enerjisini Yükseltin!

Mercanların farklı renkleri mevcuttur ve en popüler olanları, pek çok tedavi edici faydası olan kırmızı mercan ve beyaz mercandır. Beyaz mercan, kalsiyum karbonattan oluşur.

Beyaz mercan evimizde güney doğu yönünde kullanıldığında faydalıdır. Doğum haritalarımızda Venüs’ün enerjisini güçlendirir. Kişiye başarı, sevgi, ilişkilerinde istikrar ve koruma sağlar. Dengeyi geri getirir ve enerjileri hizalar. Beyaz mercan bağışıklık sistemini güçlendirmek için faydalıdır. Güven, kaygı ve yıkıcı düşünceleri giderir ve kişinin özgüvenini yükseltmede yardımcıdır. Beyaz mercan, Venüs’ün enerjisini güçlendirdiği için ister sevgili, eş ister başkalarıyla olsun, bağ kurmaya ve kişilerarası ilişkilere yardımcı olur. Beyaz mercan taşı sürekli kullanıldığında şöhreti ve liderlik niteliklerini yükseltir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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