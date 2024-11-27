27 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Kasım Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Konya’da 19 yaşındaki S.A. isimli genç kız, ayrılmak istediği sevgilisi 24 yaşındaki Hüseyin S. ve arkadaşı Bayram T. tarafından darbedildi. Sonrasında kaldığı yurdun önüne adeta “atılan” genç kız, polise giderek şikayetçi oldu. 2 arkadaş, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kız, yaşadıklarını anlatarak yetkililerden yardım istedi.
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Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı, Karadeniz’de yaptığı ziyaretler sırasında Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile aynı karede yer aldı. Samast, Trabzon-Rize yolunda bulunan bir otelde gerçekleşen görüşmede Çakıcı’nın elini öptü ve kendisine “amca” diyerek hitap etti. İkilinin sonrasında Rize’ye beraber gittiği öğrenildi.
Güney Kore’de bulunan Dongduk Kadın Üniversitesi’ne erkek öğrencilerin de kabul edilmesinin yolunu açan yeni değişiklik sonrasında protestolar başladı. Karma eğitim istemediklerini söyleyen kadın öğrencilerin, geçtiğimiz ay başlattığı gösteriler hala devam ediyor. Üniversite yönetimi, protestolar nedeniyle derslerin çevrimiçi yapılmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu yılın değerleme oranı belirlendi. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte pasaport, ehliyet, kimlik ve yurt dışından getirilen telefon kayıt harçları değişti. Yurt dışından getirilen IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 bin liradan 45 bin 614 TL’ye yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları artan ücretlere karşı tepki gösterdi.
Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılanacak olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı dün akşam saatlerinde kaldırılmıştı. Serdar Ortaç’ın ardından diğer yargılanacak isimlerden biri olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in de ev hapsi kararının kaldırıldığı geçtiğimiz saatlerde öğrenildi. Mehmet Ali Erbil'den konuya dair ilk açıklama geldi!
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Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler davanın en önemli delillerinden biri olabilir. Narin “kaybolduktan” sonra silinen güvenlik kamerası görüntüleri, TÜBİTAK tarafından kurtarıldı. Görüntülerde, Narin’in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, tutuklunan amca Erhan Güran ve aile büyüğü Ali Rıza Güran’ın, 15 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğa baskı yaptığı yer aldı. Adeta sorgulanan küçük çocuk, “Jandarma sana bunları sorarsa ‘bilmiyorum, görmedim’ diyeceksin” diye tembihlenmiş.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz" dedi. Memişoğlu ayrıca, "Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda" ifadelerini kullandı.
Ankara Adliyesi’nde yaşanan yasak aşk skandalının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Y.G., aynı adliyede görevli savcı H.C. ile aşk yaşamaya başladı. Savcının, boşanma aşamasında olduğu Yargıtay hakimi eşi N.C., ikiliyi aynı evde yakalayınca, hakim Y.G. balkondan atladı. Yaşanlar sonrasında savcı H.C., geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSK kararnamesiyle Şanlıurfa’ya tayin edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür erozyonu üzerine yaptığı bir konuşmada gençlerin dinledikleri müzikler üzerinden bazı eleştirilerde bulundu. Erdoğan, ""K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi, soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe elbette endişeleniyoruz, kendimizi sorguluyoruz." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada DEM Parti ile tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın görüşmesi gerektiğini söylemişti. DEM Parti’nin yaptığı başvuruya, henüz bakanlıktan cevap gelmedi. MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, bakanlığın görüşmeye kısa süre içinde olumlu yanıt vereceğini söyledi. Müftüoğlu ayrıca, DEM Parti ile Öcalan görüşmesinin bu hafta sonu yapılabileceğini de ifade etti.
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yaklaşık 750 sayfadan oluşan anı kitabı piyasaya çıktı. Merkel’in, 16 yıl süren başbakanlık döneminde yaşadıklarını anlattığı ve “Özgürlük” ismi konulan kitapta ilginç detaylar yer aldı. Kitapta, Merkel’in Putin ile yaşadığı “köpek korkusu” savaşı, Trump ile ilişkileri, Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması ve Türk Kahvesi tarifi yer aldı.
Hükümet ile İBB arasında “kreş” polemiği yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MEB'in isteği doğrultusunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü'ne talimat vererek belediyelerde tespit edilen izinsiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karara tepkisi ise “Gel kapatabiliyorsan kapat” şeklinde oldu. Yaşanan bu kreş polemiği, TV100 ekranlarında da yer buldu. Programın moderatörü gazeteci Kübra Par ise belediyenin kreşlerinin ne kadar gerekli olduğunu örnekle açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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